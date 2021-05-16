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Общество16 мая 2021 12:58

В Екатеринбурге 16 мая 2021 стало самым жарким за последний 91 год

Побит новый температурный рекорд
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Аномальная жара стоит вторую неделю.

Аномальная жара стоит вторую неделю.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области зафиксировали новый температурный рекорд. 16 мая 2021 года стало самым жарким днем в Екатеринбурге за последние 91 год. Об сообщили уральские синоптики.

Аномальная жара стоит вторую неделю, 16 мая температура воздуха достигла +32 градусов. Но это не единственный рекорд на этой неделе.

- На текущей неделе температура воздуха в Екатеринбурге установила два суточных рекорда: 13 мая повысилась до 29,3° (на 0,1° выше прежнего суточного максимума 1974 года), 14 мая днем было 30,9° (на 0,6° выше прежних 30,3° — 2014 года), - завили в уральском гидрометцентре.

Помимо жары, в уральской столице уже больше недели нет дождей. Сухая погода способствует возникновению пожаров. По этой причине в Свердловской области бушуют лесные пожары, а свердловские спасатели предупреждают о запрете открытого огня. Но по прогнозам скоро должен пойти дождь.

- На следующей неделе кое-где (в основном на севере Свердловской области и Пермского края) пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, жара спадет на 5-8 градусов: ночью 18-19 мая ожидается 9-14 градусов, днем 21-26 градусов, - добавили синоптики.

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