В Екатеринбурге парень с девушкой подожгли пух и случайно спалили припаркованную машину

Огонь по пуху добрался до машины справа. Фото: Читатели «КП»

Девушка подбегает к куче пуха, лежащей словно сугроб во дворе, наклоняется, подносит к нему руку. Вероятно, в ней была зажигалка, потому что в следующее мгновение по тополиному пуху расходится волна огня. Затем к девушке подходит молодой человек и берет ее за руку. Они стоят и смотрят, как догорает пух, как огонь бежит по нему прямо к припаркованной черной машине, а затем уходят.

Это кадры с записи, сделанной видеокамерой во дворе дома на Некрасова, 2 в Екатеринбурге. Теперь по ней сотрудники полиции устанавливают личности этих молодых людей. Специально или нет, но из-за того, что они подожгли пух, сгорела машина, которая была припаркована рядом.

- Проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося, - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Случилось это в воскресенье, 6 июня. Машины, которые стояли рядом с загоревшейся, не пострадали. Хозяева успели вовремя отогнать их. А вот та, которую охватило пламя, сгорела почти вся.

- Она уже два года, как заброшенная там стояла. И сейчас хозяин до сих пор не объявился, ведь как-то ее надо утилизировать. А то стоит сгоревшая до сих пор, - отмечают местные жители.

По словам местных жителей, автомобиль два года стоял брошенный, прежде чем сгорел из-за пуха. Фото: Читатели «КП»

В МЧС, кстати, отмечают, что за выходные в Екатеринбурге было около 250 пожаров, которые начинались из-за того, что кому-то захотелось поджечь тополиный пух.

- Кажущаяся невинной шалость может привести к большой беде: огонь по тополиному пуху очень быстро распространяется и легко может перейти на жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, вызвать крупный пожар, - отмечают в ГУ МЧС по Свердловской области. - В случае, если в результате поджога тополиного пуха имуществу третьих лиц нанесен крупный материальный ущерб - свыше 250 тысяч рублей - в отношении поджигателя может быть возбуждено уголовное дело.

По статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» человеку может грозить до года лишения свободы.

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