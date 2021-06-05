Стало известно как беглый преступник расправился с туристкой Анастасией Пыхтеевой

Анастасия работала аналитиком, у нее остался маленький сын. Фото: личная страница туристки в соцсети vk.com

В Свердловской области продолжается расследование по делу об убийстве 35-летней туристки Анастасии Пыхтеевой. По версии следствия, рецидивист Алексей Еремеев сбежал из-под домашнего ареста и встретил ее в парке «Оленьи Ручьи», где и убил. Как стало известно «Комсомольской правде» на женщину Еремеев напал с ножом.

- Девушка была физически крепкая. Она оказала ему сопротивление. Он несколько раз ударил ее ножом, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах

Также по данным осведомленного источника, после убийства, находясь в лесной зоне Еремеев совершил еще несколько краж. Добавим, что банковскую карточку туристки он использовал, чтобы покупать продукты и выпивку. Кроме того, он жил в ее палатке, где его и застали сыщики при задержании.

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