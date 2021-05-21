Бьем рекорды: в Екатеринбург возвращается аномальная жара

В Екатеринбурге возвращается аномальная жара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в мае 2021 года в Екатеринбурге бьет один рекорд за другим. Так, 13 мая столбики термометров достигли отметок в 29,3 градусов, что на 0,1 градуса выше суточного максимума 1974 года.

Уже на следующий день, 14 мая 2021 года, погода установила новый рекорд в Свердловской области: 30,9 градусов, что на 0,6 градусов выше прежних 30,3 градусов, которые фиксировались в 2014 году.

Третий рекорд на Среднем Урале был установлен 16 мая: воздух в регионе прогрелся до 32,8 градусов, что выше рекордных 31,6 градусов, зафиксированных в далеком 1930 году.

Чуть прохладнее станет 26 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие выходные 22 и 23 мая в Екатеринбурге и Свердловской области также сохранится аномально жаркая погода: +25 … +30 градусов. Наконец-то в регионе пройдут дожди и грозы (как в уральской столице, так и в области). Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Возможно, еще один рекорд будет побит в понедельник, 24 мая: синоптики обещают до +33 градусов, в Екатеринбурге и Свердловской области будет солнечно и почти безветренно.

Во вторник, 25 мая, будет чуть прохладнее: +25, пасмурно. В среду столбики термометров достигнут отметки в +19 градусов. Будет облачно с прояснениями. Такая же погода сохранится и в четверг, 27 мая. Осадков на будущей неделе не ожидается.

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