Стало известно, когда в Екатеринбурге пройдут майские грозы

В Екатеринбург придут долгожданные дожди и грозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области в выходные 22 и 23 мая сохранится аномально жаркая погода, также пройдут долгожданные майские грозы. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

- Мы ждем кратковременные грозовые дожди в Екатеринбурге и на территории Свердловской области. Усиление ветра при грозах может быть тоже кратковременным до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха: 25-30 градусов тепла днем, 11 – 16 градусов ночью, - говорит Галина Шепоренко.

Грозы пройдут в Екатеринбурге и Свердловской области в выходные 22 и 23 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что на будущей неделе ожидается еще более жаркая погода: в понедельник столбики термометров поднимутся до отметки в +33 градусов, но уже в среду, 26 мая, в Екатеринбурге будет не выше +19 градусов.

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