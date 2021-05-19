В больнице умер Александр Кукушкин, устроивший резню в сквере Екатеринбурга

Фото: личная страница нападавшего во «ВКонтакте»

В больнице Екатеринбурга умер 34-летний уроженец Туринского района Александр Кукушкин, который 17 мая устроил резню в сквере Джавахарлала Неру.

- Александр Кукушкин умер в реанимационном отделении больницы, не приходя в сознание. Смерть наступила в 20:25. У него было несколько ножевых ранений, а также огнестрельное в живот. Врачи изначально давали мало шансов, - рассказал КП осведомленный источник.

Жертвами Александра Кукушкина стали три человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным "КП" во время ЧП старший сержант патрульно-постовой службы, пытавшийся задержать Кукушкина, выстрелил семь раз. Три выстрела он произвел в воздух (в качестве предупреждения) и четыре выстрела в сторону Александра Кукушкина. В мужчину предположительно попала только одна. До резонансного преступления молодой человек не имел проблем с законом, но неоднократно привлекался к ответственности за распитие спиртного в общественных местах.

По словам матери молодого человека, 15 мая Александр ходил на прием к психиатру, но тот «отправил его работать в огороде». Затем он на два дня уехал в Екатеринбург, и должен был вернуться домой в понедельник.

У Александра 11 классов образования. В начале нулевых он окончил школу и поступил в педагогический институт. Но не смог получить диплом, якобы, из-за проблем с психикой. Два месяца назад он устроился грузчиком на завод, до этого подрабатывал на пилораме. У Александра Кукушкина остался маленький ребенок.

Напомним, инцидент произошел в сквере на Челюскинцев, 33. По предварительной информации, преступник перерезал горло троим.