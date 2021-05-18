Сейчас Кукушкин находится в больнице. Фото: личная страница нападавшего во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге следователи СКР расследуют уголовное по статьям о тройном убийстве и нападении на двух полицейских. Главный и единственный фигурант – 34-летний житель Ревды Александр Кукушкин. 17 мая в сквере Джавахарлала Неру были зарезаны трое мужчин, нападавшего обезвредили. С огнестрельным и ножевым ранением Александра доставили в больницу.

ЗАБОТЛИВЫЙ МУЖ И ОТЕЦ?

«Комсомолке» удалось выяснить некоторые детали о жизни свердловчанина. В частности его сестра рассказала, что брат сожительствует с девушкой, в этом году у пары родился сын.

- Саша никогда не был агрессивным, - говорит сестра нападавшего. - У него среднее специальное образование. Маленький ребенок. Он же тоже получил тяжелое ранение! Наверное, оборонялся. Просто оказался сильнее остальных.

Александр оказал сопротивление и едва не был застрелен полицейскими Фото: Алексей БУЛАТОВ

В момент задержания сотрудники ППС открыли огонь, из семи пуль лишь одна попала в Кукушкина. Также Александр получил ножевое ранение, его уже прооперировали в 23 горбольнице. До вчерашнего дня он не имел проблем с законом, но неоднократно привлекался к ответственности за распитие спиртного в общественных местах.

Известно, что нож был и одного из убитых. Но Кукушкин действительно оказался сильнее остальных. Все его собутыльники скончались на месте. Ими оказались жители Пермского края и Башкирии. Все неоднократно судимые. Как и почему Александр оказался в такой компании до сих пор остается загадкой.

- Орудие преступления - колюще-режущий предмет со следами вещества бурого цвета найден на месте происшествия и приобщен к материалам дела. Там же найдено и несколько гильз калибра 9 мм от оружия сотрудника полиции, - пояснил официальный представитель свердловского главка Валерий Горелых.

У Александра есть сожительница и маленький сын. Фото: личная страница нападавшего во «ВКонтакте»

У МЕНЯ «СРЫВАЕТ» КРЫШУ

После серии публикаций о трагедии с нашей редакцией связалась мать Александра Кукушкина. Женщина считает, что ее сыну вовремя не оказали квалифицированную помощь врачи.

По ее словам, 15 мая Александр ходил на прием к психиатру, но тот «отправил его работать в огороде». Затем он на два дня уехал в Екатеринбург, и должен был вернуться домой в понедельник.

- В субботу он обратился к врачу. Сказал «Мне плохо, у меня срывает «крышу». Помогите». А ему в ответ – «Займись огородом, поработай на грядках». Отфутболили. Потом на заводе отработал и уехал. Мы созванивались, он жаловался на боли в голове. У него давно была депрессия, он чувствовал, что его никто не понимает. И вот за эти два дня все случилось. Вы думаете, я хотела, чтобы эти люди погибли?! Нет! – рассказала в слезах мать Кукушкина.

У Александра 11 классов образования. В начале нулевых он окончил школу и поступил в педагогический институт. Но не смог получить диплом, якобы, из-за проблем с психикой. Два месяца назад он устроился грузчиком на завод, до этого подрабатывал на пилораме.

- Моего мальчика вся деревня знает. Никто о нем плохого слова сказать не может! В школе он был отличником! Просто у него депрессия была, - добавила Рита Васильевна.

До сих пор неизвестно, как несудимый парень оказался в компании рецидивистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если Александра Кукушкина признают вменяемым и предъявят обвинения в тройном убийстве, то ему будет грозить вплоть до пожизненного срока в тюрьме.