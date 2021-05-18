«Саша никогда не был агрессивным»: сестра мужчины, который убил в сквере Екатеринбурга троих, рассказала о брате

Также в СКР опровергают информацию о том, что Кукушкина два месяца назад задерживали в Ревде за нападение на человека с топором. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поножовщина в сквере имени Джавахарлала Неру на улице Челюскинцев произошла в полдень 17 мая. Четверо мужчин выпивали в парке, вскоре в компании разгорелся конфликт. Во время драки 34-летний мужчина зарезал своих собутыльников. Все трое погибли. Задержать злоумышленника смогли военнослужащие и сотрудники полиции. Нападавшим оказался житель Туринского района Александр Николаевич Кукушкин. Сейчас он находится в городской больнице № 23 – у мужчины множественные ножевые ранения.

- Нападавшим оказался житель села Ерзовское Туринского района Свердловской области гражданин Кукушкин, 1987 года рождения, официально не трудоустроенный и не судимый, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.

Сестра 34-летнего Александра Кукушкина, который является главным подозреваемым по делу об убийстве троих человек в сквере у ЖД вокзала Екатеринбурга, рассказала о своём брате.

- Саша никогда не был агрессивным, - говорит Ирина, родственница нападавшего. - У него среднее специальное образование. Маленький ребёнок. Он же тоже получил тяжелое ранение! Наверное, оборонялся. Просто оказался сильнее остальных.

Фото: личная страница мужчины во "ВКонтакте"

Также появилась информация, что Кукушкина уже задерживали два месяца назад за нападение на человека. Но якобы, следственный отдел СК Ревды не усмотрел в его действиях признаков состава преступления. В пресс-службе следственного комитета России по Свердловской области эту информацию опровергают.

- В отношении гражданина, подозреваемого в убийстве трех человек в Екатеринбурге, ранее уголовных дел не расследовалось и процессуальных проверок не проводилось. В этой связи распространенные в ряде СМИ сведения о том, что следователи СКР по г. Ревда в начале марта текущего года якобы не усмотрели в действиях гражданина состава преступления, полностью не соответствует действительности, - уточняют в ведомстве.

В настоящее время следователи завели уголовное дело по статье по «Убийство двух и более лиц», а также «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»

- Будем устанавливать не только все обстоятельства случившегося, но и причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии. Выясним, поступали ли ранее в отношении подозреваемого гражданина в правоохранительные органы сообщения о совершённых им противоправных действиях и какие меры реагирования по данным сообщениям были приняты, - добавили в региональном СУ СКР.

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