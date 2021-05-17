Место преступления оцепили
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих. Инцидент произошел в сквере на Челюскинцев, 33. По предварительной информации, преступник перерезал горло троим. В данный момент место преступления оцеплено полицией.
На месте работают представители Следственного комитета. В ведомстве подтвердили смерть троих человек. Конфликт произошел во время пьяного застолья.
Ожидается, что СКР заведет уголовное дело по статье "Убийство"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- В следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга поступила информация о том, что в парке возле Железнодорожного вокзала на почве распития спиртного произошел конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Мужчина убил собутыльников в парке на улице Челюскинцев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В полиции рассказали, что нападавший был ранен. В задержании приняли участие военные Центрального военного округа из подразделения военной бригады радиоэлектронной борьбы, которые патрулировали вверенную территорию парка. При задержании нападавший оказал сопротивление и был ранен из табельного оружия.
Содействие сотрудникам полиции в задержании нападавшего оказал наряд из трех военнослужащих Центрального военного округа из подразделения военной бригады радиоэлектронной борьбы, которые патрулировали вверенную территори
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медпомощи. Сыщики уголовного розыска устанавливают личности погибших, опрашивают очевидцев, - рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Гильза, которая осталась на месте преступления
Фото: Алексей БУЛАТОВ