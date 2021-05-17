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Происшествия17 мая 2021 10:24

В Екатеринбурге у ЖД вокзала мужчина зарезал троих прохожих

Нападавший был ранен, его доставили в больницу
Авторы (2):
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Место преступления оцепили

Место преступления оцепили

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих. Инцидент произошел в сквере на Челюскинцев, 33. По предварительной информации, преступник перерезал горло троим. В данный момент место преступления оцеплено полицией.

На месте работают представители Следственного комитета. В ведомстве подтвердили смерть троих человек. Конфликт произошел во время пьяного застолья.

Ожидается, что СКР заведет уголовное дело по статье "Убийство"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга поступила информация о том, что в парке возле Железнодорожного вокзала на почве распития спиртного произошел конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Мужчина убил собутыльников в парке на улице Челюскинцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции рассказали, что нападавший был ранен. В задержании приняли участие военные Центрального военного округа из подразделения военной бригады радиоэлектронной борьбы, которые патрулировали вверенную территорию парка. При задержании нападавший оказал сопротивление и был ранен из табельного оружия.

Содействие сотрудникам полиции в задержании нападавшего оказал наряд из трех военнослужащих Центрального военного округа из подразделения военной бригады радиоэлектронной борьбы, которые патрулировали вверенную территори

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медпомощи. Сыщики уголовного розыска устанавливают личности погибших, опрашивают очевидцев, - рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Гильза, которая осталась на месте преступления

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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