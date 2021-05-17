Убийцу задержали полицейские и военные Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» выяснила имя нападавшего в сквере в Екатеринбурге, где 17 мая были убиты трое. Предполагаемым преступником оказался житель Туринского района Александр Николаевич Кукушкин, ему 34 года. Сейчас он находится в больнице № 23, у него ножевое ранение. По данным СУ СКР по Свердловской области, мужчина взялся за нож в ходе пьяного застолья. Обезвредить дебошира удалось полицейским при поддержке военного патруля.

- В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медпомощи. Сыщики уголовного розыска устанавливают личности погибших, опрашивают очевидцев, - рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.