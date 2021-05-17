Военные помогли обезвредить мужчину, нападавшего с ножом на прохожих в Екатеринбурге

Всего на месте происшествия погибли три человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром у железнодорожного вокзала Екатеринбурга произошло нападение на людей. Некий мужчина ударил ножом трех человек, из-за чего они погибли. В его задержании участвовали военнослужащие гарнизонного наряда, патрулировавшие территорию у вокзала.

- К военнослужащим в одном из скверов района обратились граждане с просьбой об оказании помощи в защите от вооруженного человека, - уточнили в пресс-службе ЦВО. - Военнослужащие оперативно отреагировали: один из них вызвал наряд полиции и заблокировал вход прохожих в парк, еще двое военнослужащих совместно с сотрудниками правоохранительных органов приняли участие в задержании агрессивно настроенного человека.

Сейчас на месте происшествия ведутся следственные работы. Причина случившегося устанавливается. Позже выяснилось, что нападавшим оказался 34-летний уроженец Туринского района Александр Кукушкин.