В Екатеринбурге после распития алкогольных напитков мужчина зарезал троих собутыльников

Место преступления оцепили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У железнодорожного вокзала Екатеринбурга в сквере имени Джавахарлала Неру сегодня была слышна стрельба. По предварительным данным, сотрудникам правоохранительных органов пришлось открыть ее, чтобы остановить мужчину, нападавшего с ножом на людей.

- Выпивали три человека в сквере. Нападавший был с ними, - рассказывают очевидцы. - В какой-то момент он стал агрессивным напал на собутыльников и вроде на прохожих тоже, - Сотрудник ППС мимо проходил и попытался его остановить. Один раз в воздух выстрелил, а затем в него.

По данным Следственного комитета, от рук злоумышленника погибли трое мужчин. Позже выяснилось, что нападавшим оказался 34-летний уроженец Туринского района Александр Кукушкин.