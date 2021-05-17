Из-за сильного лесного пожара Тюменский тракт перекрыли

Огонь захватил деревья вдоль дороги. Фото: ЯП-События, yaplakal.com

Под Камышловом загорелись леса. По словам очевидцев, сильное пламя охватило деревья даже вдоль Тюменского тракта. Из-за этого сегодня, 17 мая, сотрудники ГИБДД временно закрыли движение по федеральной трассе на участке между 123 и 143 километрами.

- Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение, весь транспорт пускают через город Камышлов, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области. - Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными за рулем, в том числе при движении в этом направлении, соблюдать скоростной режим и выполнять требования автоинспекторов о следовании по путям объезда. Действия полицейских направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения.

Добавим, что из-за аномальной жары это уже не первый лесной пожар в Свердловской области. Всего по данным Авиалесохраны к 00.00 17 мая в Свердловской области действовало семь пожаров на землях лесного фонда. Всего огонь прошел 373 га.

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