Огонь уже охватил 13 домов: под Екатеринбургом горят сады

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Под Екатеринбургом в садах крупный пожар в садах. Огонь охватил несколько участков в СНТ «Луч» на 5 километре Чусовского тракта. Сообщение о возгорании поступило 16 мая в 15:40, сейчас пламенем охвачено шесть садовых участков.

- Быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и плотная застройка. Создается угроза дальнейшего распространения огня. Огнеборцы принимают все меры для локализации пожара, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Пока о пострадавших не сообщается. Сейчас к СНТ «Луч» стянуты пожарные подразделения. С огнем борются 42 спасателя и 13 единиц пожарной техники.

По обновленной информации МЧС, в данный момент огонь перекинулся на другие участки. Сейчас горит 13 домов. Площадь пожара увеличилась до 1400 квадратных метров.

- Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте пожара создан штаб пожаротушения. Для подачи воды проложено две магистральные линии от пожарного водоема протяженностью 1 километр, - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в Свердловской области в связи с аномальной жарой сохраняется пожароопасная обстановка. В регионе запрещено разжигание открытого огня. Однако за последние двое суток это третий крупный пожар. В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга 15 мая на улице Учителей вспыхнули надворные постройки и гаражи. Огонь охватил площадь 2,5 тысяч метров. Справиться с пожаром спасатели смогли только следующей ночью, никто не пострадал.

Еще одно возгорание было в пятницу 14 мая на улице Шейкмана в жилом доме. Горела крыша, которая во время тушения обвалилась.