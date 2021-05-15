В Екатеринбурге в Пионерском микрорайоне вспыхнул крупный пожар

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в Пионерском микрорайоне в эти минуты начался сильный пожар. Спасатели получили сообщение о возгорании в 19:49 по местному времени. По предварительной информации ЧП произошло на улице Учителей.

- По прибытию пожарных обнаружено, что предварительно на площади 300 квадратных метров горят строительные материалы на открытой площадке и административное здание. Существует угроза взрыва и распространения огня на соседние строения. Информации о пострадавших не поступало, - отмечают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Столб дыма виден даже на Уралмаше. Фото: читатель КП

Очевидцы сообщают, что в горящем здании находятся газовые баллоны. В тушении пожара задействованы 9 единиц техники, 25 человек личного состава. Сейчас спасатели делают всё, чтобы не допустить распространения огня на соседние здания

По последней информации площадь возгорания стремительно увеличилась до 1500 квадратных метров. Тушение пожара осложняется плотной застройкой и быстрым распространением огня. На данный момент на месте работают 22 единицы пожарно-спасательной техники, 57 человек личного состава.