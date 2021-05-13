Майская прогулка пройдет 16 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В предстоящие выходные – 15 и 16 мая 2021 у жителей Екатеринбурга от мероприятий будут разбегаться глаза. Хотя, конечно, многие спланируют свои выходные так: сначала Ночь музеев, потом Майская прогулка. Рассказываем, куда можно сходить развлечься в субботу и воскресенье.

НОЧЬ МУЗЕЕВ

Когда: с 15 на 16 мая

Билет: есть платные и бесплатные площадки, единый билет стоит 300 рублей

Среди главных мероприятий мая 2021 в Екатеринбурге Ночь музеев. Она пройдет в эти выходные – с 15 на 16 мая.

Ранее мы публиковали подробную программу мероприятия.

Жители и гости за сутки посетят 150 площадок. Организаторы Ночи музеев подготовили насыщенную основную, детскую и онлайн программы. В них входят экскурсии, выставки и интерактивные развлечения.

В Мемориальном музее П. П. Бажова можно будет погулять по его саду и «переночевать в сундуке», в Центре культуры Верх-Исетском можно будет покататься на трамвае и встретить закат на местном пруду, в ТЮЗе – научиться наносить грим, в Музее Мамина-Сибиряка послушать пугающие истории в полумраке, и пройти маршрут в галерее «В темноте. Смотри сердцем». Будут работать выставка техники в музее УГМК и музеи по всей Свердловской области.

Зарегистрироваться и спланировать маршрут можно на сайте nmekb.ru.

Ночь музеев включает 150 площадок Фото: Алексей БУЛАТОВ

МАЙСКАЯ ПРОГУЛКА

Старт: УрГПУ, пр. Космонавтов, 26

Когда: 16 мая с 7:00

Билет: 350 – 400 рублей

Следующим после Ночи музеев крупным мероприятием Екатеринбурга в выходные в мае 2021 считается Майская прогулка. 16 мая пешеходы пройдут один из четырех маршрутов по местным лесопаркам, вдоль озер и по городской окраине – 17 км, 22 км, 37 км или 50 км.

Старт от УрГПУ на проспекте Космонавтов, финиш – у УрФУ на Мира.

Маршрут прогулки пролегает через Парк Победы, спортбазу «Калининец», Калиновский лесопарк, страусиную ферму, поселки: Молебку, Ягодный и Березит, озеро Шувакиш и Шарташский лесопарк.

Зарегистрироваться можно на сайте мероприятия.

ФЕСТИВАЛЬ ПО АВТОЗВУКУ

Когда: 15 мая с 9:00 до 20:00

Где: площадь 1905 года

Билет: бесплатно

На майском мероприятии «Евразия-2021» в Екатеринбурге покажут 200 уникальных тюнингованных автомобилей, среди них будут 15 спортивных и 15 ретро-авто. В уральскую столицу из Челябинска, Тюмени, Уфы, Перми, Самары, Красноярска, Краснодара и Казахстана съедутся победители автозвуковых чемпионатов России и Европы.

УРАЛЬСКИЙ ГРУНТ

Когда: 15 мая с 9:00

Где: Арамиль (ул. Пролетарская, 82б/1)

Билет: бесплатно

Мероприятие для любителей быстрой езды пройдет в мае 2021 рядом с Екатеринбургом – это первый этап гонок по грунтовой дороге «Уральский грунт». Утром начнется регистрация и техническая инспекция, тренировки стартуют в 9:30. Зрелища начнутся после 12 часов, это и квалификационные заезды, и заезды по сетке.

В центре Екатеринбурга покажут 200 автомобилей, а в Арамиле пройдут гонки «Уральский грунт» Фото: Алексей БУЛАТОВ

«УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»

Когда: 15 мая в 18:00

Где: Дворец молодежи (проспект Ленина,1)

Билет: 1700 – 4700 рублей

«Уральские пельмени» представят новую программу «Ума лопата». Знакомые и любимые жителям Екатеринбурга участники юмористического шоу, в прошлом активные игроки КВН, подготовили мероприятие, чтобы рассмешить зрителей в мае 2021. В программе шутки, номера и забавное название концерта.

ТУРАНДОТ

Когда: 15 мая в 18:00

Где: Екатеринбургский театр оперы и балета

Билет: 200 – 2000 рублей

Международный состав театра обещает показать сказочный средневековый Китай. Опера Джакомо Пуччини дописанная Франко Альфано будет исполнена на итальянском языке с титрами на русском языке. Режиссер-постановщик Жан-Ромен Весперини. Длительность: 2 часа 15 минут.

Принц, скрывающий свое имя, захотел добиться сердца принцессы Турандот, в то время, как другого претендента на ее сердце должны казнить, потому, что он не прошел испытания принцессы. Ценители оперы узнают, сумеет ли новый претендент отгадать загадки Турандот.

ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА

Когда: 15 мая 18:30

Где: Театрон (пр. Ленина, 38а)

Билеты: 500 рублей

Французская комедия о том, как все женщины художника Сержа Дюбуа волею случая встречаются в одном месте и приговаривают возлюбленного к смертной казни.

«ПОДВОДНЫЙ МИР»

Когда: 15 и 16 мая в 10:00

Где: Океанариум, ул. Щербакова, 2б

Билет: от 600 рублей

Участники майского мероприятия 2021 в Екатеринбурге увидят жителей рек и озер, морей и океанов, а также тропического леса. Экспозиция поделена на три части.

Со всего света в уральскую столицу привезли почти 3 тысячи обитателей, среди них акулы-няньки, белоперые акулы, пираньи, рыба-хирург, мурены, электрический угорь, рыба-лисица и рыбы-бабочки.

ДЕЛЬФИН-ШОУ

Когда: 15 и 16 мая в 15:00

Где: Океанариум, ул. Щербакова, 2б

Билет: от 800 рублей

Шоу дельфинов – с января одно из самых зрелищных мероприятий Екатеринбурга, май 2021 не стал исключением. Дельфины не только показывают представление под музыку, но и общаются с гостями. В шоу также участвуют белые киты и морские котики.

СОЛА МОНОВА

Когда: 16 мая в 18:00

Где: ДК Железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102)

Билет: 1500 – 3300 рублей

В Екатеринбурге в майские мероприятия 2021 включен концерт поэтессы и режиссера Солы Моновой. По формату это мультимедийный спектакль, сочетающий сатиру, лирику и крепкое словцо.

Девушка является автором восьми книг, победителем нескольких поэтических конкурсов и лауреатом премии «Инстапоэт года».

Сола Монова пишет о любви в эпоху потребления.

НИГАТИВ

Когда: 16 мая, 19:00

Где: Ben Hall (ул. Народной Воли, 65)

Билет: 1100 – 1700 рублей

Мероприятие в Екатеринбурге в мае 2021 в выходные устроит Владимир Афанасьев, известный, как «интеллигентный репер с душой» Нигатив.

Ранее он был участником группы «Триада».

Его творчество – это лирика. Его клип на песню «Медленно» вошел в «20 лучших русских клипов 2015 года» по версии rap.ru.

На концерте он исполнит уже известные и полюбившиеся слушателям треки.

В выходные выступит репер Нигатив и поэтесса Сола Монова Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА»

Когда: 15 и 16 мая с 10:00 до 22:00

Где: Joker Quest (ул. Шейнкмана, 75)

Билет: от 2500

В список мероприятий на май 2021 в Екатеринбурге включен квест «Ограбление банка». За час участники провернут преступление века и вынесут миллион предполагаемых долларов из частного банка. Сообщниками могут стать родственники, друзья, коллеги.

BIOHAZARD

Когда: 15 и 16 мая с 10:30 до 22:30

Где: ул. Большакова, 99а

Билет: от 1700 рублей

Еще одно квест-мероприятие на май 2021 в Екатеринбурге. За час команде нужно проникнуть в лабораторию и достать вакцину, которая остановит эпидемию зомби и спасет человечество.

К участию допускаются дети с 14 лет в сопровождении взрослых.