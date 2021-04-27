В основной программе представлены более 25 музеев Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Программа Ночи музеев 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области поделена на основную, детскую и онлайн. В уральской столице и регионе мероприятие пройдет в ночь с 15 на 16 мая. Программа насыщенная – будут работать более 100 площадок. В уральской столице можно будет посетить 25 музеев, построив свой маршрут по основной программе. О ней мы расскажем в материале.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ЭРНСТА НЕИЗВЕСТНОГО

ул. Добролюбова, 14

Предварительная регистрация по телефону: +7(343) 389-14-82

Вход: 200 рублей

Начало: 19:00

В 19:00 в Художественном музее Эрнста Неизвестного проведут экскурсию по выставке «Взрывы и роботы», приуроченной к Году науки и технологий. После 21:00 посетители Ночи музеев 2021 в Екатеринбурге соберутся здесь, чтобы посмотреть и обсудить анимационный фильм Андрея Хржановского и студии «Союзмультфильм» – «Стеклянная гармоника».

НЕМУЗЕЙ МУСОРА

ул. Антона Валека, 12

Телефон: +7 996-176-75-16

Начало: 18:30

Вход: платно, стоимость уточняется

В основной программе для взрослых Ночи музеев 2021 в Екатеринбурге посетителей научат жить осознанно. «Жить осознанно – тренд 2021» – так называется программа Немузея мусора. В этот день музей отметит день рождения. Посетителям расскажут все о правильной сортировке мусора, научат вертикальному озеленению, созданию дизайнерских сумок из переработанного пластика, свечей из натуральной вощины, организуют «Бумажный огород» и расскажут, как не стать экотеррористом.

В программе также лекции о психосоматике, о переходе к многоразовым средствам личной гигиены и о том, как переработать органику в квартире.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГАМАЮН»

ул. Гоголя, 20/5

Предварительная запись по телефону:+7(343) 371-20-41

Вход: 120 рублей

Начало: 19:00

Программа Ночи музеев 2021 в Екатеринбурге в музейном центре «Гамаюн» называется «Артцех» – это интерактивное пространство с фотовыставкой «13 мгновений весны» и тематическими заданиями для посетителей.

Также ночью можно посмотреть выставки «Язычество» – живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство, «Вышито на счастье» – текстиль из собрания Троицкого историко-краеведческого музея, «Земное и небесное» – бумажная графика Татьяны Александровны Колесовой и корнепластика Сергея Белоглазова.

Состоится премьера спектакля, поставленного любительской труппой музея, «По прозвищу «Маляр».

В течение двух часов с 20:30 можно принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству.

Всю ночь для посетителей будут проходить музейные квесты – «Наука и технология ремесла» и ежечасные экскурсии.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ П.П. БАЖОВА

ул. Чапаева, д. 11

Предварительная регистрация по телефону: +7(343) 257-06-92

Вход: 200 рублей

Начало: 19:00

Итак, «Ночевка в сундуке» – одна из программ Ночи музеев 2021 в Екатеринбурге. Здесь расскажут, как создавались сказы. Организаторы отмечают, что при хорошей погоде действие перенесут в мемориальный сад Бажова.

Также ночью расскажут, как Бажов создавал «малахитовую шкатулку» и почему не писал сказки.

Посетители попадут на экскурсию по знаменитому мемориальному саду, здесь расскажут и про огородные увлечения семьи писателя, домашних животных и баню.

«Ночёвка на сундуке» включает и обзорные экскурсии по дому-музею с рассказом о столетнем доме, жизни и быте семьи и ответами на «ночные» вопросы: о привидениях и духе Хозяйки Медной горы, о причине маленьких размеров кроватей, о секретном содержании конторки Бажова и о том, при чём здесь сундук.

На всех площадках необходима предварительная регистрация Фото: Алексей БУЛАТОВ

МУЗЕЙ КУКОЛ И ДЕТСКОЙ КНИГИ «СТРАНА ЧУДЕС»

ул. Пролетарская, д. 16

Предварительная запись по телефону +7 (343) 371-05-91

Вход: 200 рублей

Начало: 19:00

Эта часть Ночи музеев 2021 в Екатеринбурге не только для детей. Взрослые посетители будут создавать куклы своими руками. Также посетят экскурсии: «Человек из ткани» – здесь представлены текстильные куклы Светланы Мининой, которые расселились по всей Земле: в США, Аргентине, Европе, Китае, Японии и многих городах России. И экскурсия по выставке «Куклы со всего света» – это коллекции кукол уральских путешественников.

Группы набирают по 15-20 человек. На спектакль «Кукольный магазин» и мастер-класс «Куклу смотай-ка!» единый билет не действует.

МУЗЕЙ НАИВНОГО ИСКУССТВА

ул. Розы Люксембург, д.18

Предварительная запись по телефону: +7(343) 301-15-31

Вход: 150 рублей

Начало: 19:00

Программа называется «Лекарство для души». В нее входят музыкальные импровизации, творческие мастер-классы, лаборатория не художников и экскурсии.

Подробнее о каждом. Музыкальные импровизации для посетителей Ночи музеев 2021 в Екатеринбурге представят учащиеся музыкальных школ города. Творческие мастер-классы очень обширны, но в целом относятся к рисованию, отметили организаторы.

Посетили Музея наивного искусства на одну ночь станут «не художниками» и нарисуют несложную картину по мотивам одного из представленных в музее произведений.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ «ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ»

ул. Субботников, д.1

Предварительная регистрация по телефону: +7(902) 878-89-51

Вход: 200 рублей

Начало: 19:00

Ночь музеев 2021 в Екатеринбурге в центре культуры и искусств «Верх-Исетский» – это катание на единственном в своем роде 11 трамвае, посещение парикмахерской «Любавушка», поиск неочевидных объектов стрит-арта, прогулка по площади Субботников и посещение местного Дворца культуры, а также встреча заката на причале.

ДОМ ПОКЛЕВСКИХ-КОЗЕЛЛ

ул. Малышева, 46

Предварительная запись по телефону: +7(343) 376-47-78

Вход: 250 рублей

Начало: 19:00

Программа называется «Беззаконная комета». Здесь в Ночь музеев 2021 в Екатеринбурге представят заключительные работы театрального проекта об истории Малого и Большого театров – о жизни основателя одного из крупнейших театральных музеев России Алексея Бахрушина. На выставке покажут уникальные вещи, принадлежащие Майе Плисецкой – это и ее сценические костюмы от мировых кутюрье, ее фотографии, афиши ее выступлений и программы.

Также в ночной программе музея – концерт классической музыки, театральное представление и викторина о Древней Греции.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ УРАЛА

пр. Ленина 69/10

Предварительная запись по телефону: +7(343) 350-67-71

Вход: 200 рублей

Начало: 19:00

Для участников Ночи музеев 2021 в Екатеринбурге пройдут не только экскурсии по музею – запланирован мастер-класс по травничеству (расскажут от фитотерапии и знахарстве), лекция-экскурсия «Смерть и посмертие» и «Шаманские мифы» в Шигирской кладовой. Посетители своими руками сделают «Ловца снов» из экоматериалов, куклу-оберег от бессонницы и послушают колыбельные в сопровождении электронной музыки.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛЬМОФОНД

ул. Блюхера, д.4

Предварительная запись по телефону: +7(343) 288-57-67.

Вход: 200 рублей

Начало: 19:00

В Ночь музеев 2021 в Екатеринбурге в Свердловском областном фильмофонде посетителей ждет программа «Кино и(ли) жизнь» и встреча с редкими экспонатами. Здесь покажут историю киноаппарата, эволюцию съемки и кинопоказа – с чего все начиналось наше кино, на что снимали, какие фильмы были 90 лет назад и что входит в золотую коллекцию отечественного кинематографа. Помимо кинохроники развития отечественного кинематографа в программу включены экскурсия по фильмофонду и кино под открытым небом.

МУЗЕЙ Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

ул. Пушкина, д. 27

Предварительная запись по телефону: +7(343) 371-35-76

Вход: 200 рублей

Начало: 19:00

В Музее Д.Н. Мамина-Сибиряка к Ночи музеев 2021 в Екатеринбурге покажут комнаты, где жил и работал писатель, расскажут об интересных фактах о его жизни и творчества. Организаторы хотят, чтобы посетители перенеслись в атмосферу 19 века. Набираются группы до 20 человек.

Отдельной экскурсией за 400 рублей в программе значится «Когда в музее гаснет свет...». Начало в 21:30 (единый билет принимать не будут). Группы до 15 человек.

– Единственная экскурсия, которая проходит почти в полной темноте, после заката. Посетители узнают тайны старинных вещей, услышат мистические, порой пугающие истории, смогут вблизи увидеть некоторые экспонаты, – рассказали в музее.

В Музее истории и археологии Урала расскажут о знахарстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

МУЗЕЙНЫЙ КЛУБ «ДОМ АГАФУРОВЫХ»

ул. Сакко и Ванцетти, д.28

Регистрация по ссылке

Телефон: +7(343) 371-05-21

Вход: 300 рублей

Начало: 19:00

«Крым. Истории любви», так называется еще одна часть программы Ночи музеев 2021 в Екатеринбурге. В музейном клубе «Дома Агафуровых» обещают веселое путешествие по литературному Крыму, его достопримечательностям, с изучением флоры и фауны и танцами на палубе. Условия: группы до 30 человек.

Участники квестов «Духи Агафуровых» будут искать сокровища в темноте. Здесь единый билет не действует. Билеты нужно покупать до 10 мая. Группы набираются до 10 человек.

ЕДИНЫЙ БИЛЕТ

Это возможность попасть на самые интересные площадки по низкой цене. В прошлые годы его продавали за 300 рублей.