Программа Ночи музеев 2021 пока дополняется Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главное культурное событие весны Ночь музеев 2021 пройдет в Екатеринбурге и Свердловской области в ночь с 15 на 16 мая. Для жителей уральской столицы это не только повод прикоснуться к прекрасному, но и просто развлечься.

ПРОГРАММА

Ночь музеев в 2021 году в Екатеринбурге пройдет в 15-й раз. Программа поделена на основную, бесплатную и дневную. Последняя включает массу интерактивных развлечений для детей с 11:00 до 18:00. Основная проходит с 19:00 до 02:00.

14 мая откроется информационный центр.

Можно будет купить единый билет для входа на несколько платных площадок по низкой цене Фото: Алексей БУЛАТОВ

УЧАСТВОВАТЬ

Зарегистрироваться на Ночь музеев 2021 и спланировать маршрут можно на сайте nmekb.ru. Программа дополняется.

Напоминаем, что традиционно в продажу поступит единый билет – это возможность попасть на самые интересные площадки по низкой цене. В прошлые годы его продавали за 300 рублей.