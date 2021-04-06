В 2020 году из-за пандемии Майскую прогулку перенесли на сентябрь. Тогда пешие маршруты прошли 3964 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 мая состоится традиционная Майская прогулка в Екатеринбурге. В этом году, несмотря на пандемию и опыт прошлого года (тогда прогулка прошла осенью – Прим. Ред.), участники погуляют все-таки весной. Их ждет новый маршрут, много интерактива на контрольных пунктах и экологические акции.

КУДА ИДЕМ

Организаторы Майской прогулки 2021 в Екатеринбурге решили удивить большим выбором маршрутов: 17 км, 22 км, 37 км или 50 км. Они проложены через парк Победы, Шувакишский, Калиновский и Шарташский лесопарки.

– 37,5 км посвящен 75-летию свердловского отделения Русского географического общества. Он проходит от УрГПУ к Парку Победы на Уралмаше, далее тропа Николая Кузнецова, мимо знака Шувакишского лесоделательного завода. Возвращение в Калиновский лесопарк, мимо будущей трамвайной линии в Пышму, вдоль речки Пышма, через Калиновские поля. Обойдем с восточной стороны озера Шарташ и выйдем к УрФУ, – рассказывает профессор УрФУ, один из основателей Майской прогулки в Екатеринбурге Виктор Гроховский.

38-я Майская прогулка не изменит место старта и финиша. Пешеходы начнут гулять от главного здания УрГПУ на проспекте Космонавтов, 26 Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Регистрация открыта с 5 апреля на сайте мероприятия «Майская прогулка». Можно зарегистрироваться и в день прогулки на старте. На Майской прогулке в Екатеринбурге ждут примерно 8 тысяч участников всех возрастов.

КАКИЕ ФИШКИ В ЭТОМ ГОДУ

Ректор УрГПУ, председатель Свердловского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Светлана Минюрова рассказала, что в этом году на прогулку выйдут и делегаты Русского географического общества.

Кроме того, среди нововведений Майской прогулки – интерактивы на каждом контрольном пункте участников ждут викторины и квесты для детей. Будет и акция по сбору лампочек и батареек.

– Планируем выпустить карту специально для детей. В электронном формате, – добавила Светлана Минюрова.

ТРАДИЦИОННО

38-я Майская прогулка не изменит место старта и финиша. Пешеходы начнут гулять от главного здания УрГПУ на проспекте Космонавтов, 26, а финишируют – у главного корпуса УрФУ на улице Мира, 19.

Прижилась и акция – высаживать деревья.

– Сколько и каких деревьев планируется высадить в этом году неизвестно. Сосны, будут точно, – утояняет заместитель председателя РОО «Федерация спортивного туризма Свердловской области» Татьяна Киселева.

Она добавила, что участники Майской прогулки 2021 могут принести с собой саженцы в Калиновский лесопарк. Кроме того, маршруты будут пролегать так, чтобы участники смогли увидеть результаты акции прошлого года.

Организаторы Майской прогулки 2021 в Екатеринбурге решили удивить большим выбором маршрутов: 17 км, 22 км, 37 км или 50 км Фото: Алексей БУЛАТОВ

МАЙСКАЯ ПРОГУЛКА В ПАНДЕМИЮ

Организаторы Майской прогулки в Екатеринбурге заверили участников, что прогулка будет безопасной, как в пандемию, так и в условиях разгула клещей. На старте измерят температуру, обработают от микробов и вирусов санитайзерами, а от клещей – репеллентами. Самостоятельно следует позаботиться об одежде, закрывающей ноги, и высокой обуви.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии Майскую прогулку перенесли на сентябрь. Тогда пешие маршруты прошли 3964 человека. Из-за сложной эпидемиологической ситуации участие не смогли принять свердловчане в возрасте старше 65 лет.

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