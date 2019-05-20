Участники «Майской прогулки» собрали 20 мешков мусора и высадили 500 деревьев

СЕГОДНЯ 08:36 2019-05-20T08:41:32+03:00

Самые стойкие участники прогулки провели в пути почти весь день Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге уже в 36-1 раз прошла ежегодная «Майская прогулка». В этом году в ней приняли участие 6435 человек.

Традиционно участники преодолели 18, 36 и 50 километровФото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы мероприятия оставили традиционные дистанции на 18, 36 и 50 километров, но обновили каждый из маршрутов. Кроме того, на прогулке в этот раз впервые провели зарядку с фитнес-инструктором, фотосессию с хаски и экологическую акцию. Всем желающим предложили по пути следования собрать мусор и посадить дерево. В районе озера Трехозерки участники прогулки высадили 500 саженцев.

Благодаря волонтерам в городе стало чище и зеленееФото: Алексей БУЛАТОВ

Также на старте работал пункт по приему батареек, ртутьсодержащих ламп, аккумуляторов и ненужной техники.

Второй год желающие участники сдали нормативы ГТО по туризмуФото: Алексей БУЛАТОВ

- Благодаря нашей акции удалось собрать 232 ртутьсодержащие лампы и шесть термометров, 57 килограммов батареек и аккумуляторов, 23 предмета бытовой техники. Кроме того, участники прогулки собирали 20 пакетов мусора, - рассказала представитель оргкомитета Елена Балаева.

В числе традиционных мероприятий второй год желающие участники сдали нормативы ГТО по туризму.

ИСТОЧНИК KP.RU