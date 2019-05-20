Участники «Майской прогулки» собрали 20 мешков мусора и высадили 500 деревьев
В Екатеринбурге уже в 36-1 раз прошла ежегодная «Майская прогулка». В этом году в ней приняли участие 6435 человек.
Традиционно участники преодолели 18, 36 и 50 километровФото: Алексей БУЛАТОВ
Организаторы мероприятия оставили традиционные дистанции на 18, 36 и 50 километров, но обновили каждый из маршрутов. Кроме того, на прогулке в этот раз впервые провели зарядку с фитнес-инструктором, фотосессию с хаски и экологическую акцию. Всем желающим предложили по пути следования собрать мусор и посадить дерево. В районе озера Трехозерки участники прогулки высадили 500 саженцев.
Благодаря волонтерам в городе стало чище и зеленееФото: Алексей БУЛАТОВ
Также на старте работал пункт по приему батареек, ртутьсодержащих ламп, аккумуляторов и ненужной техники.
Второй год желающие участники сдали нормативы ГТО по туризмуФото: Алексей БУЛАТОВ
- Благодаря нашей акции удалось собрать 232 ртутьсодержащие лампы и шесть термометров, 57 килограммов батареек и аккумуляторов, 23 предмета бытовой техники. Кроме того, участники прогулки собирали 20 пакетов мусора, - рассказала представитель оргкомитета Елена Балаева.
В числе традиционных мероприятий второй год желающие участники сдали нормативы ГТО по туризму.
ИСТОЧНИК KP.RU