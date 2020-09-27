В Екатеринбурге состоялась «Майская прогулка» в сентябре

"Майская прогулка" впервые прошла осенью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодная «Майская прогулка» все-таки состоялась, хоть и в сентябре. В воскресенье, 27 сентября, уральцы вышли на улицу, чтобы преодолеть десятки километров. Мероприятие перенеслось с весны на осень из-за пандемии, и даже перед самым стартом организаторы переживали, что прогулка может снова отмениться. Смотрите в нашем фоторепортаже, как все прошло.

ПОВЕЗЛО С ПОГОДОЙ

Участники стартовали на Эльмаше — у главного корпуса УрГПУ, а финишировали у Уральского федерального университета. Всем, кто решил преодолеть путь, необходимо было зарегистрироваться на сайте «Майской прогулки» или уже на месте.

На старте всех участников регистрировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участникам предлагались три дистанции, как и в прошлом году. Самый длинный на 42 километра — «Осенний марафон», «Юбилейный» на 32 километра, названный так в честь 100-летия Уральского федерального университета, а также «Калиновка — Шарташ» на 20 километров. В этот раз маршрут на 50 километров решили не ставить.

А также выдавали карту маршрута. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, не смотря, что «Майская прогулка» в этот раз была осеней, с погодой очень повезло. 27 сентября в Екатеринбурге было до +19 градусов. Однако, участники стартовали в 7 часов утра, поэтому организаторы советовали одеваться потеплее.

Участвовали даже домашние питомцы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Выбирайте удобную одежду: спортивные штаны, футболки, толстовки. Лучше, если одежда будет многослойной, чтобы её можно было снять или надеть, если станет жарко или холодно.На случай дождя возьмите дождевик, который будет накрывать еще и рюкзак. 2-3 пары запасных носков тоже не будут лишними. В этот раз вам поможет не панама, а легкая шапочка. И перчатки тоже захватите, на всякий случай, - советовали организаторы.

ПОСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ И НАЛЮБОВЛИСЬ ПРИРОДОЙ

Каждый год участники не просто гуляют, но и помогают природе: собирают мусор, высаживают деревья. Но пути к старту участники смогли посадить саженцы.

Собралось около трех тысяч участников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы называют «Майскую прогулку» вызовом для каждого человека. Как проходят маршрут участники, они не проверяют. Даже если человек не полностью прошел весь путь, на финише его тоже будет ждать значок участника.

Организаторы раздавали воду в бутылках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Майской прогулке» участвуют целыми семьями, берут детей и даже домашних питомцев. По дороге можно любоваться уральскими красотами и осенними пейзажами.

Повезло с погодой и с осенними пейзажами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы «Майской прогулки» ждали до трех тысяч участников в этом году. Это в два с половиной раза меньше, чем в прошлые года. Максимальное число было в 2019 – 10 тысяч человек.

Участники садили саженцы деревьев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за пандемии на контрольных пунктах не было воды. Ее раздавали в бутылках на старте.

Было три маршрута: на 20 километров, 32 и 42. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Финиш был на крыльце УрФУ. Всех, кто сумел преодолеть выбранный маршрут, ждали призы, а также перекус в виде пряников.