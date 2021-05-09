Пилот Дамир Юсупов, посадивший лайнер на кукурузном поле, в День Победы проехал на танке

Дамир Юсупов проехал на танке ИС-3. Фото: пресс-служба УГМК

Пилот Дамир Юсупов из Екатеринбурга, известный на всю страну посадкой самолета на кукурузном поле в Подмосковье, принял участие в марше пеших и механизированных колонн в городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом, во время которого он проехал на танке ИС-3.

Сразу после участия в марше, Герой России Дамир Юсупов рассказал журналистам, что проходил срочную службу в танковом батальоне в должности механика-водителя. Во время службы он управлял танком ИС-3.

- Идти в колонне, где танки, где наша легендарная техника, которая ковала Победу, - большая гордость, - говорит пилот.

Всего в военном марше в Верхней Пышме принимали участие почти 40 единиц военной техники, включая пятибашенный кран Т-35.

Именно таким танком управлял пилот во время прохождения срочной службы. Фото: пресс-служба УГМК

Напомним, что «чудо на кукурузном поле» произошло рано утром 15 августа 2019 года. Тогда пассажирский самолет с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь.

На высоте в несколько десятков метров лайнер столкнулся со стаей чаек, после чего двигатели воздушного судна стали барахлить. Пилоты под руководством Дамира Юсупова посадили самолет на кукурузном поле. Никто из людей не погиб.

После этого Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России. Бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина и Алия Слякаева, которые эвакуировали пассажиров из салона после посадки, награждены орденами Мужества.

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