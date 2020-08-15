Ели кукурузу, искали обломки самолета: пассажиры рейса, приземлившегося на поле в Жуковском, отметили годовщину аварии

Второй пилот Георгий Музрин и бортпроводница Надежда Вершинина пришли на встречу с пассажирами. Фото: предоставлено Альвиной Волощук

15 августа. Для большинства эта дата означает, что до конца лета остается всего две недели. Но для 226 пассажиров рейса U6-178 Жуковский – Симферополь это второй день рождения. Ровно год назад самолет «Уральских авиалиний» под управлением командира Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина совершил аварийную посадку на кукурузное поле.

Несколько десятков пассажиров встретились на месте приземления лайнера, чтобы вместе отметить первую годовщину.

- Ощущения, что еще год назад мы здесь неудачно приземлились, нет, - рассказывает «КП»-Екатеринбург пассажирка рейса U6-178 Альвина Волощук. – Было радостно снова увидеть всех этих людей. Там же больше не растет кукуруза, поэтому, будто совершенно другое место. Была бы кукуруза, было бы более трогательно. А так…Но нашли несколько осколков от самолета, кукурузу поели. Пообщались, поздравили друг друга со вторым днем рождения. Да и все.

Встречу давно планировали, на месте аварийной посадки собралось около 40 человек. Фото: предоставлено Альвиной Волощук

Георгий Мурзин сумел выкроить время для встречи, и с радостью фотографировался с благодарными пассажирами. Также на встречу пришла бортпроводница Надежда Вершинина.

Георгий Мурзин и Надежда Вершинина с радостью фотографировались с пассажирами "кукурузного" рейса. Фото: предоставлено Альвиной Волощук

Год назад все завершилось благополучно. Все, кто был на борту остались живы. Лишь 74 человека получили незначительные травмы, никто не погиб. А за десятки спасенных жизней пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину президент Владимир Путин присвоил звание Героев России. Остальные члены экипажа были награждены орденом Мужества.

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