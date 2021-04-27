«Корректировки программы»: выступление группы «Ногу свело» в Екатеринбурге на День Победы заменили на «Серьгу»

Максим Покровский вместе с музыкантами должен был выйти на сцену на Октябрьской площади. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге не увидят выступание известной группы «Ногу свело» в День Победы. Все потому что концерт рокеров внезапно отменили. Максим Покровский вместе с музыкантами должен был выйти на сцену на Октябрьской площади, что у Драмтеатра, 9 мая. Но мэрия Екатеринбурга изменила сценарий программы.

- Действительно, выступление группы «Ногу свело» отменили. Вместо них будет группа «Серьга», - сообщили нам.

Как написано в извещении об отмене покупки, ЦК «Урал» (подведомственно мэрии Екатеринбурга) отменил контракт на выступление группы, объяснив это «корректировкой концертной программы».

Зато выступит группа "Серьга". Фото: Instagram/gruppaserga

Кстати, на эту же сцену в День Победы выйдет Найк Борзов. Его выступление остается в силе. Выходы звезд запланированы на 19:30, а также на 22:30.

Еще одна сцена будет в Историческом сквере на Плотинке. Там должны давать концерт Елена Ваенга и Леонид Агутин.

Подробная программа празднования Дня Победы в Екатеринбурге есть здесь.

Отмечать праздновать 9 мая закончат масштабным салютом, который дадут из трех точек города: на акватории Городского пруда у «Динамо», в летнем парке «Уралмаш» и Преображенском парке в Академическом.