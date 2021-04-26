Елена Ваенга и Леонид Агутин выступят на главной сцене Екатеринбурга в День Победы

Фото: Борис Кудрявов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург на гала-концерт в День Победы приедут Леонид Агутин и Елена Ваенга. Звезды выступят 9 мая на главной сцене города, в Историческом сквере. Артисты выйдут на сцену в 19:00 и 22:30.

В это же время на Октябрьской площади, на сцене возле Драмтеатра будут выступать другие звезды. Сначала перед уральцами споет Найк Борзов, следом за ним выйдет группа «Ногу свело».

Кроме того, в честь Дня Победы в 22:30 запланирован салют. Его запустят из трех точек: акватория Городского пруда у «Динамо», летний парк «Уралмаш» и Преображенский парк в Академическом.

Подробную программу мероприятий 9 мая 2021 года в Екатеринбурге смотрите здесь.