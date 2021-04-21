Репетиция парада Победы 2021 в Екатеринбурге: прямая онлайн-трансляция

По центру Екатеринбурга проходит колонна военной техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вечером 21 апреля 2021 года проводится очередная масштабная репетиция парада Победы. Из-за этого мероприятия перекрыты несколько улиц в центральной части города.

В связи с этим накануне мэрия разослала смс-оповещения следующего содержания:

«В связи с проведением неотложных мероприятий 21 апреля с 18 часов будут закрыты для движения проспект Ленина (Хохрякова-Пушкина), 8 Марта (Малышева – Пушкина), Ельцина (8 Марта – Ельцина, 10)».

Колонна проходит по площади 1905 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сама репетиция началась в десятом часу вечера. Военная техника передвигается по центру города на протяжении нескольких часов. «КП-Екатеринбург» ведет репортаж с места событий.

Началась репетиция на главной площади Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

На время репетиций на участках дорог, которые перекрыты, устанавливают специальные дорожные знаки.

Репетиция парада Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция парада Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция парада Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция парада Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция парада Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция парада Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция парада Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция парада Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция парада Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция парада Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция парада Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция парада Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция парада Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция парада Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиция парада Победы 2021 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

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