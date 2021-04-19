График перекрытий дорог в Екатеринбурге из-за репетиций Парада Победы с 20 по 22 апреля 2021 года

На этой неделе военные продолжат тренировки парада войск, посвященного празднованию 76-й годовщины Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе в Екатеринбурге военные продолжат тренировки парада войск, посвященного празднованию 76-й годовщины Победы. Публикуем список улиц, которые закроют из-за военной техники с 20 по 22 апреля 2021 года.

Фото: скриншот

На этой неделе также впервые пройдет ночная репетиция Парада Победы в центре города. Из-за этого с 20:00 21 апреля до 04:00 22 апреля будет закрыта парковка на площади 1905 года.

Кроме того из-за репетиции в этот же промежуток времени будет закрыто движение по проспекту Ленина от улицы Пушкина до улицы Хохрякова, по улице 8 Марта от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина, по улице Бориса Ельцина от улицы 8 Марта до дома № 10 улице Бориса Ельцина.

На время репетиций на участках улиц, которые будут перекрыты, установят временные дорожные знаки и изменят режим работы светофоров.