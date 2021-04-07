В Екатеринбурге в 2021 году проведут 5 ночных репетиций парада Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый год, уже более 70 лет в мае военные выходят на улицы, чтобы как следует подготовиться к празднованию Дня Победы. Ночная репетиция парада Победы 2021 в Екатеринбурге проходит в апреле и начале мая и не уступает в масштабности празднованию Дня Победы. На улицы выводят технику и все виды войск. В дни репетиций общественный и личный транспорт почти всю ночь не сможет проехать по некоторым улицам города.

Первая ночная репетиция пройдет с 21 на 22 апреля 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОГДА ПРОЙДУТ НОЧНЫЕ РЕПЕТИЦИИ

В ночь с 21 на 22 апреля, с 26 на 27 апреля, с 28 на 29 апреля, с 30 апреля на 1 мая и с 4 на 5 мая ночные репетиции парада Победы 2021 в Екатеринбурге пройдут в центре города с 20:00 до 04:00. Затем военные выйдут на улицы утром и днем.

ГДЕ ЗАКРОЮТ ДВИЖЕНИЕ

Во время ночных репетиций Парада Победы 2021 в Екатеринбурге для автомобилей и общественного транспорта госавтоинспекция закроет несколько улиц.

Фото: скрин документа

Поэтому в администрации Екатеринбурга предупредили водителей – заранее выбирать пути объезда.

Ранее «КП-Екатеринбург» публиковала подробный график репетиций парада Победы 2021 в Екатеринбурге.