У офиса банка "Нейва" столпились люди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новость об отзыве лицензии у екатеринбургского банка «Нейва» повергла в шок вкладчиков и клиентов организации. Отметим, лицензию отозвал Центральный банк России 16 апреля 2021 года из-за нарушений закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. С самого утра люди столпились у главного офиса на Чапаева, 3а, чтобы им объяснили, что делать дальше. Спустя несколько часов банк «Нейва» написали прощальное письмо, где официально прокомментировали происходящее.

- Очевидно, регулятор проводит крайне жесткую политику - было только одно предписание в начале текущей недели об ограничении объема операций по продаже иностранной валюты до 2,2 млрд рублей в месяц, которое было исполнено. Но сегодня было принято решение об отзыве лицензии, - говорится в письме. - Подчеркнем, «дыр» в балансе банка нет, все активы в основной массе сосредоточены в высоколиквидных инструментах – либо это наличные в кассе, либо средства в ЦБ, либо вложения в ОФЗ - банк всегда соблюдал низкорисковую политику. Кредитный портфель достаточно небольшой и надежный – чуть больше 1 миллиарда рублей.

Людей не пускали на порог банка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Там же уверили, что деньги вкладчикам вернут по закону. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов. Сейчас Агентство страхования вкладов определяет, через какой банк-агент будут поступать выплаты. Полностью вернуть средства смогут до 1,4 миллиона рублей. Информация появится в течение двух недель.

- Остальные средства будут возвращаться временной администрацией в рамках процесса ликвидации банка, - добавили в пресс-службе банка «Нейва».

Уточнять информацию и получить консультацию можно по телефону кредитной организации 8-800-700-213. Сайт банка возобновит свою работу на следующей неделе.

Предприниматели, которые обслуживались там, могут получить дополнительную консультацию в Уральской торгово-промышленной палате.