Клиентам банка «Нейва» начнут выплачивать возмещения по вкладам не позднее 30 апреля 2021 года

Возле банка "НЕЙВА" собралась толпа клиентов Фото: Евгений СТОЯНОВ

Клиентам екатеринбургского банка «Нейва», которого сегодня, 16 апреля Центробанк лишил лицензии, начнут выплачивать возмещения по вкладам не позднее 30 апреля 2021 года. Об этом сообщило Государственное агентство по страхованию вкладов.

- Возмещение выплачивается Агентством в валюте Российской Федерации за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов, - сообщается на сайте агентства.

До 30 апреля 2021 года агентство опубликует сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения.

Деньги будут возвращать через банки-агенты. Их Государственное агентство по страхованию вкладов определит до 22 апреля.

Отметим, что с утра у головного офиса банка на улице Чапаева, 3а, собралась толпа из клиентов кредитной организации - люди требуют объяснить, что будет с их деньгами.