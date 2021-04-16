Утром к банку приехали десятки недовольных клиентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центробанк отозвал лицензию у известного екатеринбургского банка «Нейва». Об этом сообщается на сайте Банка России. Это связано с тем, что кредитная организация нарушала законы о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма.

- Банк «Нейва» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций, - сообщает пресс-служба Центробанка.

Также, по данным Центробанка, «Нейва» проводила сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.

Также к банку стянуты бойцы "Росгвардии" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В банке «Нейва» «КП-Екатеринбург» рассказали, что в курсе ситуации и все обязательства перед клиентами будут соблюдены. На сайте Центробанка также указано, что выплата вкладчикам банка будет производится Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».

Отметим, что кредитная организация, о которой идет речь, по величине активов занимает 188 место в банковской системе РФ.

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