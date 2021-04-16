Десятки вкладчиков собрались у главного офиса банка Фото: Евгений СТОЯНОВ

15 апреля 2021 года Центробанк отобрали лицензию у екатеринбургского банка «Нейва». С утра у головного офиса банка на улице Чапаева, 3а, собралась толпа из клиентов финансового учреждения – люди требуют объяснить, что будет с их деньгами.

- Ничего не работает. Говорили, что до 9 утра по Москве будут принимать платежки, но нет, - возмущается одна из клиенток банка.

на входе в банк неспокойно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Люди возмущены тем, что двери банка закрыты и к ним не выходит представитель банка. На часах уже половина двенадцатого, но к людям пока так никто и не вышел.

- У меня как минимум на две недели вклад завис. По закону обязаны вернуть вклад до 1,4 миллиона рублей, но кто знает, в нашей стране все возможно, - говорит другая клиентка.

Ближе к обеду люди стали стучать в двери банка, требуя разъяснить им ситуацию.

Банк временно не работает Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я не могу рассчитаться с контрагентами, не могу заплатить зарплату сотрудникам, - объясняет предприниматель Сергей.

У дверей банка - физлица и предприниматели Фото: Евгений СТОЯНОВ

Он ищет среди пришедших к банку других бизнесменов, чтобы решить, как поступить дальше. Некоторые вкладчики (в основном это физлица) уходят от входа, так и не дождавшись новостей. Юридические лица пока более настойчивы.

Напомним, что Банк России заявил, что причиной отзыва лицензии у екатеринбургского банка стал тот факт, что екатеринбургская кредитная организация нарушала законы о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. Также банк «Нейва» проводила сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.

В банке «НЕЙВА» «КП-Екатеринбург» рассказали, что все обязательства перед клиентами будут соблюдены.

В главный офис постепенно стягиваются силовики, а также их начальство Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Андрей БЕСЕДИН, президент Уральской торгово-промышленной палаты:

- Мы окажем консультационную помощь. После таких отзывов к нам всегда к нам приходят предприниматели за консультациями. Это далеко не первый случай, когда группа бизнесменов становится заложниками принятых решений. Но многие не подготовлены и не знают, что делать в такой ситуации. Поэтому у нас работают с этими обращениями, для этого у нас есть площадка видеосвязи с Центральным банком в УрФО.

На входе дежурит Росгвардия Фото: Алексей БУЛАТОВ

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