Помощнику уральского экс-полпреда Цуканова вынесли приговор по делу о госизмене

Александр Воробьев приговорен к 12,5 годам лишения свободы. Фото: полпредство в УрФО

14 апреля в Московском городском суде вынесен приговор бывшему помощнику теперь уже бывшего полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова Александру Воробьеву.

Государственный служащий обвинялся по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Суд назначил ему наказание в видео 12,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.

Кроме этого Александр Воробьев лишен классного чина, он значился действительным государственным советником РФ 3 класса. Дело слушалось в закрытом режиме, так как в нем есть материалы под грифом совершенно секретно. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Александра Воробьева задержали в Екатеринбурге 4 июля сотрудники ФСБ. С собой у чиновника были паспорт гражданина Польши и звукозаписывающая аппаратура. Адвокат просил отправить обвиняемого под домашний арест, однако Воробьева поместили в СИЗО.

По данным «КП-Екатеринбург», незадолго до ареста помощник полпреда УрФО начала распродавать свое имущество. К примеру, он выставил на продажу двухкомнатную квартиру за два миллиона рублей в населенном пункте недалеко от границы с Польшей, куда он мог передавать секретные сведения.

После ареста Николай Цуканов, который на тот момент занимал должность полпреда, пообещал во всем помогать следствию.

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