2019-07-05T16:16:52+03:00
Общество

ФСБ задержала помощника полпреда в УрФО по подозрению в госизмене

Речь идет о 39-летнем Александре Воробьеве
Олег Галимов
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В июле 2018 года назначен помощником полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Фото: сайт полпреда в УрФОВ июле 2018 года назначен помощником полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Фото: сайт полпреда в УрФО
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Федеральная служба безопасности задержала в Москве помощника полпреда в УрФО по подозрению в госизмене Александра Воробьева. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Госизмена», предусматривающая от 12 до 20 лет лишения свободы. В данный момент чиновник находится в Лефортовском суде Москвы.

- Федеральной службой безопасности Российской Федерации 4 июля 2019 г. в рамках возбужденного по ст. 275 УК России уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены, - говорится в заявлении пресс-службы ФСБ.

Вот одни из немногочисленных фотографий Воробьева с официального сайта полпредства. На них он открывает региональный студенческий центр в Тюмени.

В пресс-службе полпреда УрФО не стали комментировать задержание Воробьева. Фото: сайт полпреда в УрФО

В пресс-службе полпреда УрФО не стали комментировать задержание Воробьева. Фото: сайт полпреда в УрФО

СПРАВКА «КП»

Согласно официальной информации, Александр Воробьев родился 30 апреля 1980 года. В 2004 году он с отличием окончил Московский психолого-социальный институт по специальности «правоведение».

В период с 2000 по 2005 год Воробьев работал в Управлении Федеральной регистрационной службы по Калининградской области.

В 2006 - 2008 годах занимал должности в органах местного самоуправления.

С 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области.

В 2017 году Воробьев А.В. был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия. В том же году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

С января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника Президента Российской Федерации Цуканова Н.Н.

В июле 2018 года назначен помощником полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

В 2018 году Воробьев А.В. отмечен благодарностью и благодарственным письмом Президента Российской Федерации.

Является действительным государственным советником РФ 3 класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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