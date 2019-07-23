2019-07-23T14:27:40+03:00
Происшествия

Экс-помощника полпреда в УрФО обвинили в государственной измене

Мосгорсуд отказался отпускать Александра Воробьева под домашний арест
Олег Галимов
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Незадолго до задержания Воробьев начал распродавать свое имущество. Фото: полпредство в УрФОНезадолго до задержания Воробьев начал распродавать свое имущество. Фото: полпредство в УрФО
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Московский городской суд рассмотрел апелляцию по делу бывшего помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева. Один из приближенных Николая Цуканова был задержан сотрудниками ФСБ 4 июля. При себе у него нашли паспорт гражданина Польши и звукозаписывающую аппаратуру.

- Федеральной службой безопасности Российской Федерации 4 июля 2019 г. в рамках возбужденного по ст. 275 УК России уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены, - говорится в заявлении пресс-службы ФСБ.

Сегодня Воробьеву впервые было предъявлено обвинение в государственной измене. Его адвокат просил суд отпустить своего подзащитного из СИЗО под домашний арест, но в удовлетворении ходатайства было отказано.

Ближайшие два месяца Воробьев проведет в СИЗО. Фото: полпредство в УрФО

Ближайшие два месяца Воробьев проведет в СИЗО. Фото: полпредство в УрФО

Кроме этого «КП» стало известно о том, что незадолго до задержания Воробьев начал распродавать свое имущество. В частности он выставил объявление о продаже двухкомнатной квартиры вблизи границы с Польшей за два миллиона рублей.

В свою очередь полпред в УрФО Николай Цуканов заявил о готовности помогать следствию по делу экс-помощника.

- Я был шокирован случившимся. Аппарат полпреда окажет все необходимое содействие правоохранительным органам, - заявил Цуканов

По словам Цуканова, у него нет полной информации об уголовном деле. Известно, что Воробьев мог передавать секретные сведения в пользу Польши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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