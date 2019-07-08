2019-07-08T14:13:19+03:00
Происшествия

Избавлялся от имущества в России: помощник полпреда в УрФО, обвиняемый в госизмене, продавал квартиру на границе с Польшей

За двушку в Гусеве он просил два миллиона рублей
Олег Галимов
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Александру Воробьеву грозит до 20 лет колонии. Фото: полпредство в УрФОАлександру Воробьеву грозит до 20 лет колонии. Фото: полпредство в УрФО
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Обвиненный в госизмене помощник полпреда в УрФО Александр Воробьев выставил на продажу свою квартиру в Калининградской области за две недели до ареста. Речь идет о двушке на улице Менделееева, 2 в городе Гусеве, что рядом с польской границей.

За недвижимость площадью 50,4 квадратных метра Воробьев просил ровно два миллиона рублей. Согласно антикоррупционной декларации, он приобрел ее в 2012 году, когда работал полномочным представителем губернатора. Кроме этого Воробьев владеет еще одной квартирой на 71,6 «квадрата», мотовездеходом и внедорожником Mitsubishi L200.

Судя по всему, Воробьев экстренно продавал имущество в России и готовился к побегу. Фото: Avito

Судя по всему, Воробьев экстренно продавал имущество в России и готовился к побегу. Фото: Avito

- Центральное отопление, есть индивидуальный счетчик, теплый пол в туалете и ванна. Квартира очень теплая и светлая, тихая. В квартире остается кухонный гарнитур со встроенной техникой, шкафа купе. Остальная мебель по договоренности, - указал в объявлении Воробьев.

Воробьев был задержан силовиками ФСБ в Москве. При себе у него нашли польский паспорт и звукозаписывающее устройство. В отношении помощника полпреда возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена», ее санкции предусматривают от 12 до 20 лет лишения свободы. Лефортовский суд отправил Александра Воробьева в СИЗО на два месяца.

За скромную двушку Воробьев надеялся выручить два миллиона рублей. Фото: Avito

За скромную двушку Воробьев надеялся выручить два миллиона рублей. Фото: Avito

После известий о задержании профиль Воробьева был удален с офицально сайта полпредства в УрФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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