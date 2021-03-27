Реновация в Екатеринбурге: на каких улицах начнут сносить дома

В квадратах обозначенных улиц много старых многоквартирников
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В марте губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о реновации, по которому в регионе, прежде всего в Екатеринбурге, начнут ускоренными темпами сносить советские многоквартирники.
Сразу после этого администрация уральской столицы на сайте запустила процесс общественных обсуждений по поправкам в Правила землепользования и застройки. Обсуждения продлятся до конца апреля, после чего поправки утвердит Гордума. Потом предложенные чиновниками участки улиц попадут в список территорий перспективного развития и начнется переселение жителей.
В рамках обсуждений мэрия обозначила первые территории, которые затронет реновация. Это Уралмаш, Эльмаш и Втузгородок.
Комплексное развитие территорий коснется участков улиц Екатеринбурга в границах:
Уралмаш: переулок Суворовский – переулок Черниговский – улица Донбасская.
Эльмаш: улицы Баумана – Шефская – Корепина – Донская.
Втузгородок: улицы Первомайская – Комсомольская – Технологическая – Студенческая.
Полпред президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что во время реновации самое главное – защита прав граждан.
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