В Екатеринбурге слепого массажиста, обвиняемого в педофилии, приговорили к 15 годам

Инвалид первой группы будет отбывать наказание в колонии строго режима. Фото: страница "Вконтакте"

В Екатеринбурге слепого массажиста, обвиняемого в приставаниях к девочкам, приговорили к 15 годам колонии. По версии следствия, преступления он совершал прямо на рабочем месте – в массажном кабинете. Следственный комитет насчитал пять подобных эпизодов и возбудил на Артема Аракеляна уголовное дело по статье 132 (Насильственные действия сексуального характера).

Пострадавшими, по версии следствия, стали три девочки в возрасте от 10 до 12 лет.

Стоит заметить, что Артем Аракелян - инвалид первой группы в связи с проблемами со зрением. Также у мужчины диабет.

- Никакие доводы подзащитного, аргументы и доказательства стороны защиты не возымели действия, - комментирует приговор суда адвокат Артема Аракеляна Игорь Упоров. - То есть, получается в наше время, любой человек, зашедший в лифт с подростком, посидевшей вместе с малолетней на лавочке в фитнес-центре, или, допустим, косо посмотрев на тренировке по гимнастике на несовершеннолетнюю, проведя массаж с ребенком в помещении детской поликлиники - рискует попасть в огромную уголовную неприятность, если его необоснованно обвинят в каких-либо действиях сексуального характера с малолетним ребенком.

Адвокат считает, что из смысла приговора следует, что веры взрослому человеку нет, а все уголовное дело по подобной статье может быть построено исключительно на показаниях «фантазирующей малолетней потерпевшей».

До этого «Комсомолка» общалась с супругой Артема Аракеляна. Женщина обращала внимание на ряд странностей в уголовном деле. Например, на то, что все пострадавшие девочки заявили о том, что стали жертвами массажиста лишь спустя несколько лет. Также супруга Артема Аракеляна заявила, что первая пострадавшая рассказала о действиях мужчины, посмотрев проект «Пацанки». В той серии героиня заявляла, что в детстве стала жертвой сексуального преступления. Супруга осужденного уверена, что девочка попросту придумала несуществующее преступление.

- Она ходила к нему на сеансы в 2017-м году. Два раза по 10 сеансов с интервалом в полгода. И во время последнего сеанса у Артема якобы что-то «клинануло» и он решил заняться с ней оральным сексом. Но почему она заявила об этом лишь спустя три года? – недоумевает супруга Артема Аракеляна Полина. – Кроме того, в своих первоначальных показаниях она заявила, что это произошло в 2018-м году. Но когда мы предоставили записи, что в эти даты были другие люди, она поменяла свои показания. Ошиблась на целый год?

Сторона Артема Аракеляна не согласна с приговором. Адвокат Игорь Упоров уже подал апелляцию на решение суда.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев по поводу приговора. До этого мы публиковали версию этих событий со стороны силовиков. Знакомый с ситуацией источник, в частности, говорил, что вина Артема Аракеляна доказывалась, в том числе, его признательными показаниями.

Напомним, недавно в Екатеринбурге 10-летняя девочка обвинила 83-летнего тренера по настольному теннису Николя Ражева в приставаниях. Мы публиковали видеозапись занятия, после которого девочка сделала это заявление в адрес тренера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Девочка склонна к фантазии»: подробности истории, где 10-летняя школьница обвинила 83-летнего тренера в педофилии. Несмотря на преклонный возраст, пожилого екатеринбуржца отправили в СИЗО (подробнее)

В Екатеринбурге 10-летняя девочка обвинила 83-летнего тренера по настольному теннису в педофилии. В правоохранительные органы обратилась мама ребенка (подробнее)