«Девочки стыдились признаться родителям»: в Екатеринбурге будут судить массажиста, обвиненного в педофилии

Аракелян - инвалид по зрению. Фото: личная страница жены обвиняемого во "ВКонтакте"

В Екатеринбурге следователи СКР завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего массажиста Артема Аракеляна, который еще до недавнего времени работал в поликлинике при детской больнице № 8. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в силовых структурах.

В апреле этого года мужчину задержали по подозрению в педофилии, на время следствия его отправили в СИЗО. Изначально в числе жертв Аракеляна числилась только 12-летняя девочка. Но уже в ходе расследования он признался в еще нескольких эпизодах.

- На данный момент обвинения предъявлены в надругательствах над тремя девочками в возрасте от 10 до 12 лет, в общей сложности пять эпизодов. Аракелян признает вину. Первая из жертв два года боялась сказать о случившемся родителям. На страшное признание девочку подтолкнул документальный фильм о жертвах насилия. Аракелян пользовался доверием и приставал к детям, так как взрослые не присутствуют во время процедур в кабинете. С одной из девочек дело дошло до орального секса, - сообщил инсайдер «КП».

Аракелян совершил преступления с 2014 по 2018 года. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Сегодня Артуру Аракеляну вручили для ознакомления обвинительное заключение. В ближайшее время дело для рассмотрения направят в Чкаловский суд, массажисту грозит до 20 лет лишения свободы.

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У следствия имеются основания полагать, что данный гражданин может быть причастен к другим противоправным деяниям сексуального характера, совершённым, в том числе, в период 2014-2018 годов.

Следователи СКР обращаются ко всем, кому что-либо известно о возможных преступных посягательствах со стороны обвиняемого, с убедительной просьбой сообщить эти сведения по телефонам в Екатеринбурге:

8(343)266-64-18, 8(343)210-92-17, 8(343)210-97-25, либо обратиться по адресу: город Екатеринбург, улица Московская, 158 (кабинет № 2).

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