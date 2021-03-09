«Она плакала, ее всю трясло»: мама девочки, обвинившей 83-летнего тренера в педофилии, впервые рассказала о состоянии дочери

Судя по видео, Николай Ражев выгнал девочку с тренировки. Фото: скриншот видео

Мама 10-летней Маши (имя девочки изменено. – Прим. Ред.), которая обвинила 83-летнего тренера Николая Ражева в педофилии, впервые прокомментировала произошедшее.

Напомним, на пожилого тренера по настольному теннису завели уголовное дело по четвертой части статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Первоначально его заключили в СИЗО, но позже адвокатам удалось добиться для Николая Ражева домашнего ареста.

- Защита, конечно, всегда будет говорить, что он не виновен. Дочь про него не говорила ничего плохого. И в тот день с занятия он ее не выгонял, он наоборот сказал: «Либо ты остаешься и тренируешься, либо можешь идти домой». Не было у них никакого конфликта, как об этом говорит защита. Это их придумки, он с занятия ее не выгонял! - рассказала мама девочки.

Также женщина поведала о том, что именно сказала ей дочь о событиях того дня.

- Я пришла домой. У нее была истерика. Ее всю трясло, она плакала. Говорила, что стесняется мне рассказать о том, что случилось, стеснялась показать… те места… Она сказала, что не ожидала такого. Это произошло, когда они остались в классе наедине. Там не было ни камер, ничего, - говорит женщина.

- А как получилось, что Николай Ражев остался с Машей наедине?

- Ну, это же дети, они бегают туда-сюда, вот так и получилось.

- Он что-то говорил ей в этот момент?

- Рассказывал что-то про свою поездку то ли в Грецию, то ли в Турцию, говорил, что заходил там в какой-то пивной бар. В общем, ребенок такое не придумает, - заключила женщина.

Адвокат Николая Ражева Юлия Бузуева назвала слова матери девочки о том, что тренер не выгонял ребенка с уроков, враньем. В качестве доказательства она предоставила «КП» видео. На нем видно, как пожилой тренер выгоняет Машу с занятия. В конце разговора он даже подтолкнул девочку в спину.

Напомним, по версии защиты, именно из-за этого школьница разозлилась на пожилого тренера и решила его оговорить.

Большую часть жизни Николай Ражев занимался спортивным ориентированием. Фото: предоставлено родственниками Николая Ражева

Вся жизнь Николая Ражева была связана со спортом. Большую часть карьеры он занимался спортивным ориентированием на лыжах. В этом виде спорта он добился звания мастера спорта СССР, а затем занялся тренерской работой. С 1986 по 1990 год Николай Ражев приглашался для работы со сборной СССР. Также он больше 11 лет возглавлял Свердловскую областную федерацию спортивного ориентирования.

Позже он увлекся настольным теннисом и также добился в нем успехов. Например, выиграл Чемпионат России по настольному теннису среди ветеранов.