«Девочка склонна к фантазии»: подробности истории, где 10-летняя школьница обвинила 83-летнего тренера в педофилии

Вся жизнь Николая Ражева связана со спортом. Фото: предоставлено родственниками

Недавно мы рассказывали о том, что в Екатеринбурге 10-летняя девочка обвинила 83-летнего тренера по настольному теннису в педофилии. В итоге Следственный комитет завел на пожилого мужчину уголовное дело по четвертой части статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста). Сегодня нам стали известны подробности этой истории. Их «КП-Екатеринбург» рассказала адвокат Елена Афанасьева, которая представляет интересы Николая Ражева (так зовут мужчину, которого обвинили в этом преступлении).

ОБИДЕЛАСЬ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ВЫГНАЛ С ТРЕНИРОВКИ

- Все, кто знает моего доверителя, не верят в то, что он мог такое сделать. Девочка, обвинила Николая Александровича в преступлении из-за того, что он выгнал ее с занятия. Она баловалась и мешала тренироваться другим детям. Кроме того, у нее не было медицинской справки о том, что ей разрешено заниматься спортом, - рассказала Елена Афанасьева.

По ее словам, все уголовное дело построено исключительно на показаниях девочки, которая склонна к фантазированию. 10-летняя школьница заявила, что 83-летний тренер якобы трогал ее за интимные места.

Адвокат рассказала, что несмотря на преклонный возраст, Чкаловский районный суд отправил пожилого тренера на два месяца в СИЗО. Елена Афанасьева собирается подать апелляцию в облсуд, чтобы добиться для тренера свободы.

Несмотря на преклонный возраст, Николай Ражев продолжает участвовать в соревнованиях. Фото: предоставлено родственниками

Вся жизнь Николая Ражева была связана со спортом. Большую часть карьеры он занимался спортивным ориентированием на лыжах. В этом виде спорта он добился звания мастера спорта СССР, а затем занялся тренерской работой. С 1986 по 1990 год Николай Ражев приглашался для работы со сборной СССР. Также он больше 11 лет возглавлял Свердловскую областную федерацию спортивного ориентирования.

Позже он увлекся настольным теннисом и также добился в нем успехов. Например, выиграл Чемпионат России по настольному теннису среди ветеранов. Николай Ражев вел кружок по этому виду спорта в школе № 84 на улице Листопадной. Там, по версии следствия, и произошло сексуальное преступление против девочки.

«ЗА ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА Я ГОТОВ ПОРУЧИТЬСЯ!»

Один из основателей и бывший президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов много лет знаком с Николаем Ражевым. Он не верит в то, что тренер мог совершить то, в чем его обвиняют следователи.

Сейчас тренер находится в СИЗО. Фото: предоставлено родственниками

- Я знаком с ним больше 20 лет. Он всю жизнь связан со спортом, можно сказать чемпион по жизни – настоящий советский мужик. Когда я узнал о произошедшем от Сергея Колосовского, то сразу сказал, что такого просто не может быть! Конечно, в жизни можно ожидать всего, чего угодно, но за этого человека я готов поручиться! Я знаю его детей, внуков, лично знаю его очень хорошо. Кроме того, педофилия это такая штука, которая не может произойти с ровного места. То есть, никогда не было и неожиданно произошло, - отметил Андрей Кабанов в разговоре с «Комсомолкой».

Бывший президент фонда «Город без наркотиков» считает, что многие современные дети стали очень циничными.

- Наш мир в этом смысле сошел с ума. Девочка обиделась, взяла и оговорила его. Но ведь так можно обвинить и посадить любого человека. Больше всего я боюсь из-за того, что Николай Ражев в свои годы сидит в камере. А если что-то произойдет со здоровьем? - задается вопросом Андрей Кабанов.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментариев по данной теме отказались.