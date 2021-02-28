В Екатеринбурге 83-летнего тренера по настольному теннису обвинили в изнасиловании 10-летней девочки

СК завел на пожилого мужчину уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

На 83-летнего тренера из Екатеринбурга, который обучает детей настольному теннису в ДЮСШ №3, завели уголовное дело. Мама одной из его учениц обвинила мужчину в том, что он совершил сексуальное насилие над ее 10-летней дочерью.

- Со слов мамы девочки, преступление произошло 18 февраля в помещении школы № 84, где учится пострадавшая, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, 83-летний пенсионер сознался в произошедшем. СК завел на него уголовное дело по четвертой части статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста). 26 февраля пенсионера задержали на двое суток. В ближайшее время ему выберут меру пресечения.