Николай Ражев работал в школе № 84 Екатеринбурга. Фото: предоставлено родственниками обвиняемого

В Екатеринбурге рассмотрели апелляцию на арест 83-летнего тренера по настольному теннису Николая Ражева. Известный в Свердловской области специалист оказался в центре скандала после того, как мать 11-летней школьницы обвинила пенсионера в домогательствах к дочери.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», санкции которой влекут лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Чкаловский районный суд удовлетворил ходатайство СКР и арестовал мужчину на два месяца.

Но защита Ражева уверена – девочка оговорила тренера. Причиной послужило то, что ее вывели с занятий. Да и содержание под стражей для ранее не судимого человека в таком возрасте – крайне суровая мера.

За сутки до апелляции выяснилось, что еще одна семья написала заявление. Речь идет о другой ученице школы № 84. Как стало известно «КП», девочка, якобы, три года молчала о домогательствах и решила все рассказать родителям после огласки ситуации вокруг Николая Ражева в СМИ. Второе уголовное дело возбуждено по факту приставаний к ребенку в декабре 2017 года, когда девочке было 12 лет.

Позже выяснилось, что мать второй девочки служит с первой заявительницей в одной воинской части. Адвокаты Ражева также усматривают в этом умышленную клевету.

- Второе заявление «всплыло» накануне перед апелляцией не просто так, а для более крепкой позиции следователей СКР. Получается, что девочка, якобы, подверглась насилию, а потом еще три года училась в этой же школе и молчала? Понимаете абсурдность ситуации? – рассказал «Комсомолке» адвокат Сергей Колосовский.

Поддержать тренера пришел и его бывший ученик - Евгений Ройзман. Экс-мэр Екатеринбурга уверен, что Николай Ражев никогда бы не смог навредить детям. По его словам, ситуация очень похожа на уголовное преследование фитнес-тренера Алексея Сушко, осужденного два года назад за мастурбацию на глазах ребенка.

- Смех, да и только. Человеку 83 года, заслуженный тренер. Работает с детьми с 1967 года, и тут внезапно решил такое сделать? Я недавно разговаривал с омбудсменом Татьяной Мерзляковой. Так вот она говорит: Если раньше женщина могла для мести обвинить мужчину в изнасиловании, то теперь пишут заявление о педофилии. Так «надежнее», - пояснил Ройзман.

После удаления судьи в совещательную комнату адвокат Сергей Колосовский рассказал о состоянии тренера. Как выяснилось, с 1 марта Николай Ражев находится в больнице при СИЗО №1.

- У него давление за 200, есть угроза инсульта. Впереди праздники, надеюсь, что суд примет решение о смягчении меры на домашний арест или запрет определенных действий.

Кроме этого защитник отметил, что, возможно, родители девочек надеялись на денежную компенсацию со стороны семьи Ражева.

- Девочка сейчас ходит по школе королевой. Говорит всем, что «по ее желанию этого человека уволят из школы», - добавил Сергей Колосовский.

В итоге суд отменил меру пресечения и смягчил ее до домашнего ареста. Николаю Ражеву грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Родные Николая Александровича и адвокаты не сдержали слез от радости после оглашения вердикта судьи. - Мы до последнего надеялись, что меру пресечения изменят. В какой то момент даже в это поверили. Теперь Николаю Александровичу можно общаться по телефону лишь со следователем и нельзя пользоваться Интернетом. Думаю, он переживет (смеется), - рассказала адвокат Елена Афанасьева.

Напомним, что тренеру по-прежнему грозит от 12 до 20 лет по тяжкой статье.

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