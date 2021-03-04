Фото: предоставлено родственниками обвиняемого

В уголовном деле 83-летнего тренера по настольному теннису Николая Ражева, которого арестовали по обвинению в домогательствах к 11-летней девочке, появился новый эпизод. По информации источника «Комсомолки», заявление написала мать 15-летней школьницы. Женщина утверждает – Ражем надругался над ее дочерью в декабре 2017 года.

- Возбуждено еще одно уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ, - отметил инсайдер «КП».

Адвокат Сергей Колосовский подтвердил эту информацию. Представитель Ражева уверен, что новый эпизод был умышленно сфальсифицирован в преддверии апелляции. Утром 5 марта Свердловский областной суд рассмотрит ходатайство защиты о смягчении меры пресечения.

- Нам известно, что матери девочек служат в одной воинской части, - отметил Сергей Колосовский. – Второе заявление «всплыло» накануне перед апелляцией не просто так, а для более крепкой позиции следователей СКР. Получается, что девочка, якобы, подверглась насилию, а потом еще три года училась в этой же школе и молчала? Понимаете абсурдность ситуации?

Изначально Николай Ражев давал признательные показания под диктовку следователя. Но после того, как адвокат объяснил ему ситуацию, пенсионер отказался от них. Тренер надеялся, что если подпишет документы, то его отпустят домой.

- Пенсионер признался, что, если ему удастся доказать свою невиновность, к тренерской работе он больше не вернется, - сообщила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Николай Ражев на встрече с омбудсменом Татьяной Мерзляковой. Фото: Департамент информационной политики

Напомним, что ранее в 2019 году в Екатеринбурге на 8 лет был осужден фитнес-тренер Алексей Сушко. Суд признал его виновным в мастурбации на глазах девочки, с которой он сидел на диване.