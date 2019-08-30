2019-08-30T13:57:31+03:00
Происшествия

«Да у них деньги закончились»: У фитнес-тренера, обвиненного в педофилии, пытаются отсудить два миллиона рублей

Иск к Алексею Сушко подали родители девочки, с которой он сидел на диване
Олег Галимов
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Алексея Сушко приговорили к 6 годам в колонии строгого режима. Фото: соцсетиАлексея Сушко приговорили к 6 годам в колонии строгого режима. Фото: соцсети
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В Екатеринбурге началось рассмотрения гражданского иска к фитнес-тренеру Алексею Сушко, который весной этого года был осужден за мастурбацию перед девочкой. Эта громкая и запутанная история началась в конце 2017-го года, когда мужчина посидел на диване с ребенком.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как Алексей заполняет журнал, а после уходит на тренировку: следователи пришли к выводу, что в этот момент он занимался онанизмом, зная, что на него смотрит школьница.

Свердловский областной суд вынес приговор тренеру Сушко обвиняемому в педофилии.Олег Галимов

Суд над Алексеем Сушко.Из зала суда передает корреспондент "КП-Екатеринбург"Олег Галимов

Изначально Алексея приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже областной суд смягчил наказание до 6 лет в колонии строгого режима. С учетом того, что на время всего следствия Сушко находился под арестом, он сможет выйти на свободу в 2022 году.

В распоряжении «Комсомолки» также есть запись допроса девочки в следственном отделе. На большую часть вопросов за нее отвечает мама.

Допрос девочки, из-за которой уральского тренера обвинили в педофилии.

Когда казалось, что точка в деле поставлена, родители школьницы решили отсудить у Сушко 2 миллиона рублей, и подали иск.

Перед самым началом заседания стало известно, что сторона истца не придет. А вот поддержать Алексея пришли родные и друзья. - У них с самого начала была корыстная цель! - говорит мама Алексея. - Да у них деньги закончились, а отчим девочки продает свой тренажёрный зал. Они же могли потребовать компенсацию с самого начала, но когда выносили приговор у них даже адвоката не было. За несколько минут до начала заседания Алексей Сушко сумел увидеть свою мать по видеосвязи. Он рассказал, что стал завхозом тренажерного зала в колонии.

Алексей Сушко общается с судьей по видеосвязи Фото: Олег Галимов

Алексей Сушко общается с судьей по видеосвязиФото: Олег Галимов

ИСТОЧНИК KP.RU

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