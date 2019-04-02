«Шансы на оправдание есть»: в суде по апелляции екатеринбургского тренера, обвинённого в педофилии, изучат видео с психологом

В Свердловском областном суде начали рассматривать дело тренера Алексея Сушко, который был осужден на 8 лет за надругательство над 7-летней девочкой. По мнению следствия, в ноябре 2017 года примерный семьянин и молодой отец мастурбировал в холе фитнес-клуба, умышлено показывая все происходящее школьнице, которая сидела с ним на одном диване.

Вот то самое видео, которое легло в основу уголовного дела.

В тот день девочка пришла на занятие в школу моделей, но ушла с урока раньше и ждала маму. На видео с камер наблюдения видно как ребенок засыпает, а Алексей продолжает заполнять журнал. Тем же вечером тренера задержали и отправили в изолятор, а родители девочки написали заявление в Следственный комитет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/676760" frameborder="0"></iframe> Видео, из-за которого тренера фитнес-клуба обвинили в педофилии.

В ноябре прошлого года Верх-Исетский суд признал Алексея Виновным и назначил ему наказание с отбыванием в колонии строгого режима. Во время последнего слова он не признал себя виновным.

Его жена Ольга, как и коллеги и родственники мужа, считает, что уголовное дело было сфабрикованно. Примечательно, что родной отец девочки также заявил, что его дочь часто выдумывает небылицы и вполне допускает, что могла рассказать про «дядю, который себя трогал», чтобы избежать наказания за прогул занятия.

У Алексея Сушко есть жена и маленький сын. Фото: соцсети

Сейчас к защите Алексея подключился известный адвокат Евгений Черноусов. Он будет добиваться отмены приговора и смены меры пресечения, а также пересмотра дела.

- Это якобы преступление произошло на глазах десятков людей, но суд не посчитал нужным кого-либо опросить. Все дело основано на показаниях девочки, а так не бывает. У нас есть все шансы на оправдательный приговор, - рассказал «Комсомолке» защитник Сушко.

Помимо большой группы поддержки Алексея в суд пришла мать девочки и ее родной отец Леонид Скачков. Представители пострадавшей стороны остались верны себе и отказались от комментариев.

В результате суд отложил принятие решения, следующее заседание пройдет 4 апреля. Ожидается, что на нем выступит эксперт, который поможет разобрать видео запись с камер фитнес-клуба.

Мать девочки наняла нового адвоката.

В свою очередь Ольга Сушко заявила, что у них есть «козырь в рукаве».

- Недавно со мной связалась женщина, несколько лет назад ее сына также осудили за изнасилование. Апелляция в областном суде не помогла, но Верховный суд РФ отменил приговор. Так что шансы на оправдание по-прежнему есть, - сказала жена фитнес-тренера.

Примечательно, что это не единственный подобный случай за последнее время на Среднем Урале. В декабре 2018 года в Каменске-Уральском за секс с 13-летней был осужден студент колледжа.