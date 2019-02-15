Шурыгина по-уральски: в Свердловской области студента посадили за секс с 13-летней

Александру Исакову из Каменска-Уральского было 17 лет, когда он познакомился с Аней Жуковой (имена и фамилии героев изменены – прим. Ред.). Три года назад симпатичная брюнетка пришла вместе с подругой на футбольный стадион, где студент Политехнического колледжа играл с товарищем.

Одна из самых приличных фотографий, которую Аня присылала Саше. Фото: предоставлено родителями осужденного

Парни быстро заприметили подружек, и подошли познакомиться. Так начался их роман. Любовные отношения развивались, как у всех: кино, свидания, конфеты… А закончились обвинением в изнасиловании и тюрьмой.

САША СВЕТИЛСЯ ОТ РАДОСТИ

Саша и Аня встречались девять месяцев. Все это время школьница уверяла любимого, что ей 15 лет, и она учится в восьмом классе. Для пущей уверенности, девушка поставила на своей страничке «ВКонтакте» 2001 год рождения. Да и подругам строго настрого наказала: не проболтайтесь!

- Однажды сын вернулся домой, а глаза сверкают, - вспоминает мама Саши Ольга Исакова. – Сказал, что познакомился с милой девушкой, а потом пригласил Аню к нам в гости. Симпатичная, хорошая девочка. Я даже подружилась с ее мамой. На день рождения Ани, помню, пекла торт.

Парень даже не подозревал, что его избраннице на тот момент было всего 13 лет. К слову, мало кто об этом бы задумывался, ведь в столь юном возрасте Аня была уже достаточно развитой, и мечтала попробовать все то, что делают взрослые девушки. Не исключением был и регулярный секс с Сашей.

Впрочем, спустя несколько месяцев идиллия начала рушится.

- Аня ревновала Сашу к другой девчонке – к его подруге детства Маше. А Машка в Сашу была влюблена и всячески пыталась досадить Ане, - рассказывает Анина подруга. – В общем, они часто из-за Машки ссорились. А потом Аня узнала, что Саша переспал с Машей. Расстались они плохо: с руганью и матом.

Аня часто снимала интимные моменты своей жизни. Фото: предоставлено родителями осужденного

Зато Маша была на седьмом небе от счастья, ей очень хотелось, чтобы все узнали, что теперь она девушка Саши. В итоге она сняла на видео, как они с Сашей занимаются любовью и благополучно выложила видео у себя на стене «ВКонтакте». Одноклассники моментально скачали его и слили в Сеть. А после начали травить девушку.

ПОЛИЦИЯ ДУМАЛА, ЧТО ВЫШЛА НА СЛЕД ПЕДОФИЛА

Спустя пару недель видеороликом заинтересовались в местном отделе полиции. Оперуполномоченные были уверены, что вышли на след педофила, который систематически насилует девочек. Вызвать на допрос Машу не составило большого труда, но та не испугалась угрюмых мужчин в погонах. Девушка твердила, что давно влюблена в Александра. Тогда полицейские вышли на след его бывшей.

- Аня злилась на Александра из-за измены. И решила мстить. Девочка заявила, что Александр ее изнасиловал, - рассказывает адвокат парня Наталья Дронова.

Родители студента не могли поверить, что Аня могла так поступить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/692088" frameborder="0"></iframe> На Урале студента посадили на 7 лет за секс с 13-леней возлюбленной.Алексей БУЛАТОВ

- Когда к нам пришли с обысками, я была в шоке и думала, что это какая-то ошибка. Но Галина (мать Ани – прим.ред.) заявила, что ее дочь поступила правильно, что «рассказала о происках моего насильника», - вздыхает Ольга Исакова.

К тому времени Александру уже исполнилось 18 лет. И следователи возбудили уголовное дело. Его обвинили в том, что он воспользовался малолетним возрастом Ани и ввел ее в заблуждение. Интимная переписка подростков и тот факт, что они встречались их не интересовали. Только тогда Саша и узнал истинный возраст бывшей. В своих показаниях школьница заявила, что молчала об изнасилованиях из чувства стыда, а многочисленные интимные фотографии в их переписке – это результат угроз в ее адрес.

Саше назначили 7 лет колонии общего режима. В мае ему исполнится 20 лет. Фото: соцсети

- Обе девочки из неполных семей. Ни у одной нет отца. К своим 13 годам они уже повидали многое: травка, алкоголь, групповой секс. Выглядели они по-взрослому: короткие юбки, косметика, развратное поведение, - резюмировала адвокат Дронова.

ВМЕСТО 10 НАЗНАЧИЛИ 7

Следствие по делу длилось больше полутора лет. С Александра взяли подписку о невыезде, поэтому он смог посещать занятия в техникуме.

-Все это время сын прилежно учился. Был одним из лучших на потоке, - говорит мама Саши. – Аня испортила ему жизнь. А ведь она частенько сама приходила к нему в гости. Говорила его бабушке, что они будут печь печенье. А сами уединялись в комнате.

Личная переписка Саши и Ани была больше похожа на порносайт, чем на общение детей. Фото: предоставлено родителями осужденного

На суде Александра поддержали знакомые, преподаватели, друзья и, кончено, родные. По статье парню грозило до 10 лет колонии, но суд назначил ему лишь 7.

- Поделом ему! – крикнула в телефонную трубку мама Ани. – За дело сел!

Сейчас Александр находится в СИЗО. Но в начале этого года Исаков подал апелляцию.

- Надежд на то, что приговор районного суда отменят, практически нет. Но мы будем добиваться того, чтобы уголовное дело вернули в прокуратуру, - говорит адвокат Наталья Дронова. – Если в прокуратуре сочтут, что в деле много недочетов, то его вернут следователям. Наша цель, чтобы Александру смягчили меру пресечения.