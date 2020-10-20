Посмотрела шоу «Пацанки» и все выдумала: жена обвиненного в педофилии массажиста объяснила, почему считает мужа невиновным

Мужчина работал массажистом. Фото: личная страница жены обвиняемого во "ВКонтакте"

В Екатеринбурге в скором времени перед судом предстанет 32-летний Артем Аракелян. Мужчину задержали в апреле нынешнего года по обвинению в педофилии. Сначала его обвиняли по одному эпизоду с несовершеннолетней девочкой, но позже список жертв увеличился. На данный момент Артему Аракеляну предъявлены пять эпизодов по части четыре статьи 132 «Иные действия сексуального характера». По версии следствия, от действий Аракеляна пострадали три девочки в возрасте от 10 до 12 лет.

Стоит заметить, что Артем Аракелян - инвалид первой группы в связи с проблемами со зрением. Также у мужчины диабет. По версии следствия, преступления он совершал прямо на рабочем месте (мужчина работал детским массажистом).

Но жена Артема Аракеляна настаивает на невиновности мужа. В частности, сторона защиты обращает внимание, что все пострадавшие девочки заявили о том, что стали жертвами массажиста лишь спустя несколько лет.

Первой на действия массажиста пожаловалась девочка, которой на момент произошедшего было 11 лет. В том случае, по версии следствия, имел место оральный секс.

- Она ходила к нему на сеансы в 2017-м году. Два раза по 10 сеансов с интервалом в полгода. И во время последнего сеанса у Артема якобы что-то «клинануло» и он решил заняться с ней оральным сексом. Но почему она заявила об этом лишь спустя три года? – недоумевает супруга Артема Аракеляна Полина. – Кроме того, в своих первоначальных показаниях она заявила, что это произошло в 2018-м году. Но когда мы предоставили записи, что в эти даты были другие люди, она поменяла свои показания. Ошиблась на целый год?!

Полина Аракелян в браке с мужем на протяжении последних 4 лет, а встречаются они на протяжении 15 лет Фото: Евгений СТОЯНОВ

Женщина рассказала, что она встречается с Артемом уже 15 лет. В браке они с ним четыре года. Также у них есть 4-летний сынишка. Женщина не верит в то, что ее муж способен на то, в чем его обвиняют.

Полина ознакомилась с показаниями девочек, которые те дали СК. В них, в частности, говорится о том, что первая пострадавшая рассказала обо всем маме после того, как посмотрела шоу «Пацанки». В этой серии одна из героинь рассказывала, что в детстве подверглась сексуальному насилию.

- Я сама мать и знаю, что детям свойственно переносить то, что они видят на экране на себя. Для них это как игра, - говорит Полина. – И вообще, странно, что девочка в 12-летнем возрасте смотри шоу, у которого возрастной ценз от 16 лет.

После того, как появилась первая пострадавшая, об истории начали писать СМИ, а портрет массажиста опубликовала пресс-служба СК. Вскоре у следователей появились еще две пострадавшие девочки. 10 и 12 лет. Те заявили, что массажист массировал им ягодицы. Но супруга Артема Аракеляна настаивает на том, что массаж этой зоны входил в обязательную программу.

- Артем был на хорошем счету! У нас больше 20 благодарностей от родителей других детей, - говорит женщина.

Адвокат Артема Аракеляна Игорь Упоров в разговоре с «КП-Екатеринбург» отметил, что все дело построено на показаниях детей. Других доказательств против его подзащитного, по словам адвоката, нет.

Адвокат Игорь Упоров не смог посмотреть видео допроса потерпевших Фото: Евгений СТОЯНОВ

- Мы заявляли множество ходатайств: о проведении очных ставок с потерпевшими, о производстве следственных экспериментов на месте, но следствие во всем нам отказало (данные ходатайства есть в распоряжении редакции), - говорит адвокат.

Видеозапись допроса велась только с одной девочкой. Но посмотреть ее Игорю Упорову не удалось. По словам адвоката, следователь вставила диск, но он не начал воспроизводиться.

- А я бы очень хотел посмотреть видео показаний этой девочки. На бумаге может быть все, что угодно. Я бы хотел понять, был ли обвинительный уклон у вопросов, кто и как их задавал. В протоколе допроса девочка говорит юридическими терминами. Ребенок в 16 лет (сейчас одна из пострадавших в таком возрасте. – Прим. Ред.) так не разговаривает, - говорит Игорь Упоров.

Он считает, что следствие изначально велось с обвинительным уклоном.

Артема Аракеляна задержали в апреле 2020 года. Его супруга рассказала, что они с мужем сами приехали в отдел полиции. Причем Полина была с маленьким сыном на руках, так как его было не с кем оставить. Допрос Артема Аракеляна длился несколько часов.

- Он диабетик. Во время допроса у него начал падать сахар, так как ему не давали поесть. В итоге он начал впадать в кому, был в абсолютно неадекватном состоянии. Конечно, тогда он мог признаться в чем угодно, - уверена Полина.

Тогда состояние Артема Аракеляна ухудшилось настолько сильно, что ему пришлось вызывать скорую. Позже обвиняемый отказался от своих первоначальных показаний, в которых сознался в преступлении.

Игорь Упоров рассказал, что пытался получить видеозаписи из отдела полиции, чтобы проверить, проводился ли допрос Артема Аракеляна в присутствии адвоката или нет (на тот момент его интересы представлял адвокат по назначению). Но видеозаписи так и не предоставили.

После допроса в полиции мужчина провел в две недели в СИЗО. Позже защите удалось добиться, чтобы его отправили под домашний арест.

Сейчас Артем Аракелян находится дома, но общаться с прессой ему запрещено. По этой статье ему грозит до 20 лет колонии.

В пресс-службе СУ СКР это уголовное дело не комментируют.