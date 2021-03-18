Тайна падения НЛО под Свердловском: как американцы обвинили КГБ в сокрытии информации об инопланетянах

Кадры, якобы снятые под Екатеринбургом, стали сенсацией в США. Фото: скриншот фильма The Secret KGB UFO Files телеканала ТNТ

В 1998 году о маленьком уральском городе Березовском заговорили по всей планете. Причем в каком ключе! Американский телеканал TNT показал сенсационные кадры с всамделишной летающей тарелкой, упавшей посреди уральского леса, и с советскими солдатами, взявшими ее в оцепление. Дескать после распада СССР уникальную съемку кто-то увез за океан.

Запись эту и сейчас можно встретить на просторах Интернета. И если какие-нибудь иные ролики с чертовщинкой (со снежным человеком, бредущим по лесу, например, - Прим. Ред.) часто смазанные, так что ничего и не разберешь, то тут все предельно четко. Зеленый корпус тарелки можно разглядеть в деталях и даже лица советских солдат, и нашивки у них на форме четко видны.

Даже сейчас, спустя почти четверть века эта запись будоражит воображение. Поэтому «Комсомолка» решила найти то самое место, где упал НЛО и выяснить, что же с ним потом стало.

Летающая тарелка наполовину вошла в землю, не оставив кратера и не сломав ни одного дерева. Фото: скриншот фильма The Secret KGB UFO Files телеканала ТNТ

ВСКРЫТИЕ ПРИШЕЛЬЦА ПО-УРАЛЬСКИ

Город Березовский находится всего в четырех километрах от Екатеринбурга. Родство у них такое, что иные жители уральской столицы воспринимают его скорее как еще один район Екатеринбурга. Хотя это, конечно не так. Березовский в истории нашей страны вообще довольно интересен. Здесь, например, впервые начали добывать золото в промышленных масштабах. И, кстати, самый первый в СССР панельный дом построен был тоже здесь. Неподалеку еще добывают изумруды.

Леса тут густые, но изрезанные множеством дорог, ведущих к местам разработок. Все-таки промышленный регион. И если верить записи телеканала TNT, где-то тут тарелка и рухнула 52 года назад. Тут, кстати, надо пояснить, что американцы на основе тех кадров сделали целый документальный фильм, который называется The Secret KGB UFO Files (в переводе с англ. – Секретные файлы КГБ об НЛО). Ведущим в нем выступил сам Роджер Мур - третий по счету агент 007 в киноэпопее про Джеймса Бонда. Кому как ни ему рассказывать на весь мир о секретах КГБ. В фильме прямо сообщается дата, когда советские солдаты обнаружили здесь летающую тарелку.

«27 ноября 1968 года многие жители Березовского наблюдали несколько огненных шаров летящих по небу. Вдруг один шар стал падать, и после этого был звук взрыва. Через несколько дней после этого происшествия в Свердловске в газете вышла статья, что взрыв, услышанный многими, произошел на территории зернохранилища по халатности рабочего. Но в статье также упоминалось, что жители этого района наблюдали подобные огни»

Роджер Мур в роли Джеймса Бонда. Фото: кадр из фильма «Осьминожка» (1983).

Для наглядности в фильме демонстрируется страница советской газеты. Но вот незадача – если прошерстить в местной библиотеке Белинского подшивку старой советской прессы за 1968 год, выходившей на Урале, никаких заметок об огненных шарах не найти. Как-то все больше про ударные темпы в строительстве жилья и успехи нашей промышленности.

Тут, кстати, вообще надо отметить, что в советские годы уральская печать в принципе не писала ни о каких ЧП. В 61-м году, например, журналисты полностью проигнорировали падение самолета с 50 пассажирами на пруд под Екатеринбургом. Поэтому было бы странно ждать, что в ней появится заметка об огненных шарах в небе, да еще и о взрыве, последовавшем за этим.

Но ведь кадры то с летающей тарелкой есть! Значит, кто-то должен был видеть или, как минимум слышать ее падение. Тем более что тарелка не плавно приземлилась рядом с лесом, а буквально вошла носом в землю, то есть совершила аварийную посадку. Да и зеленых человечков внутри солдаты нашли, если верить другим уникальным кадрам из этого фильма, на которых, четверо врачей на хирургическом столе вскрывают нечто болотного цвета, похожее на грудную клетку и четырехпалую лапу.

ЗА ДЕНЬГИ ЛЮДИ БЫЛИ ГОТОВЫ ТАНЦЕВАТЬ В ЛЮБУЮ СТОРОНУ

Найти в Березовском или хотя бы Свердловске тех, кто видел огни или слышал взрыв в ноябре 1968 года невероятно трудно. В прессе ничего такого не упоминалось. А по самой записи определить, где именно она была снята практически невозможно. Слишком уж общий пейзаж для наших краев. Машины с солдатами сначала едут по полю, потом военнослужащие подходят к НЛО, лежащему в земле на кромке леса.

Но есть в этом видео как минимум одна очевидная странность – очень уж подозрительное положение у летающей тарелки. Во-первых, она почти наполовину вошла в землю, как нож в мягкое масло, не развалившись от удара, не оставив вокруг себя воронки или кучи вспаханной земли. Во-вторых, при падении под таким углом диск должен был поломать деревья. Уж слишком близко он к ним стоит. Но деревья позади него целые.

Об уникальных кадрах, снятых на Урале в 1968 году, американским зрителям рассказывал сам Роджер Мур, игравший Джеймса Бонда. Фото: скриншот фильма The Secret KGB UFO Files телеканала ТNТ

Как оказалось, причина тому довольно банальная – «инопланетяне» построили тарелку из… пенопласта. А столь легкий материал просто физически не способен причинить хоть какой-то вред крепким стволам деревьев. Инопланетянами в данном случае можно было бы назвать самих американских киноделов с телеканала TNT.

Еще одна «страшная правда»: в Березовском и Свердловске никто не может вспомнить такого падения летающей тарелки, потому что кадры эти были сняты даже не на Урале, а под Москвой неподалеку от деревни Алабино. Просто за пару лет до выхода этого фильма продюсер Рэй Сантилли опубликовал видео о том, как в 1947 году в Розуэлле американцы якобы вскрывают мертвого инопланетянина. Интерес к теме НЛО был на подъеме и телеканал TNT решил на этой почве сделать документальный фильм о том, что подобное было и в СССР.

- Людям тогда нужна была сенсация, а это была сенсация большая. Но я тогда провел расследование и выяснил, что видео – фальшивка, - рассказывает Борис Шуринов, президент Уфологического сообщества России. – Об этом я рассказывал на всех международных уфологических конгрессах в Бразилии, в Сан-Марино, в Италии… Меня за это называли сотрудником КГБ. Съемочная бригада из США появилась в Москве на три дня. Своя компания – 8 человек, свои камеры. Снимали молниеносно и везде деньги платили. Везде. И все для них были готовы танцевать в любую сторону.

НИКТО НЕ ОЖИДАЛ, ЧТО БУДЕТ СКАНДАЛ

Снимали, к слову, не в одиночку. Привлекли к этому делу российских киношников со столичных киностудий и якобы даже военнослужащих, которые и сыграли роль солдат вокруг летающей тарелки.

- Под Москвой нашли военных, целой роте уплатили деньги, - вспоминает Борис Шуринов. - Летающую тарелку просто вырезали из куска пенопласта. Куда она потом девалась, правда, не известно. Законченное барахло. Выкинули его и все дела.

Что же касается кадров со вскрытием пришельца. То они, как оказалось, тоже были сняты в Москве.

- Вскрытие было снято в медицинском институте у Манежной площади в Москве. Там всем проплатили. Люди, участвовавшие в записи, не знали, что видео появится на весь мир и будет скандал. Поэтому, когда они узнали, у них паника большая была, испугались, что выгонят с работы, - вспоминает Шуринов/

Кадры со вскрытием, как оказалось, были сделаны в Москве в мединституте у Манежной площади. Фото: скриншот фильма The Secret KGB UFO Files телеканала ТNТ

Остается открытым только вопрос, почему снимая фейковый документальный фильм о падении летающей тарелки в СССР, американцы вдруг вспомнили про уральский город Березовский и Свердловск.

Возможно, место было на слуху из-за того, что примерно в те же годы в этих же местах нашли останки Царской семьи, убитой большевиками.

Возможно, дело в так называемой Молебской аномальной зоне – территории на границе Свердловской области и Пермского края, где якобы в конце 80-х жители часто видели НЛО.

А может дело в том, что еще накануне Первой мировой войны жители Свердловска (а тогда еще Екатеринбурга) массово заявляли будто видели НЛО, летающее над городом. Объект кружил то над Цыганской площадью, то над Сенной, то над монастырем. На одной из улиц военные даже открыли по нему огонь из пистолетов. Но потом оказалось, что жителей несколько дней пугал необычной формы воздушный змей, которого на длинной нитке запускали местные подростки.

Так и тут. Сенсационными кадрами с летающей тарелкой на Урале оказалось баловство американской съемочной группы в Подмосковье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

НЛО в Воронеже: Что на самом деле произошло в 1989 году и что сейчас говорят очевидцы

«Комсомольская правда» вспоминает один из самых громких в нашей стране случаев встречи с НЛО и инопланетянами, которые, как многие уверены до сих пор, высаживались в Воронеже 30 с лишним лет назад (Подробнее)