Прокурор просил отправить Васильева в колонию на 13 лет по обвинению в угоне и ДТП с двумя погибшими Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге огласили приговор по резонансному делу о смертельной аварии на улице Малышева. По версии следствия, 4 августа 2019 года пьяный художник Владимир Васильев, который является сыном полковника Росгвардии, угнал у своего приятеля Никиты Фомина коричневый KIA Rio и на высокой скорости протаранил четыре автомобиля. В результате столкновения погиб таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров. У обоих мужчин остались маленькие дети.

У Александра и Виталия не было шансов выжить. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В ходе расследования выяснилось, что Васильев пытался уйти от ответственности за пьяную езду. В этом ему помогал отец – полковник Росгвардии Андрей Васильев, силовик сдал за сына анализы мочи. Именно это позволило следователям СК квалифицировать действия художника по части 6 статьи 264 УК, предусматривающей от 8 до 15 лет лишения свободы.

Об этом «Комсомолке» подробно рассказывал заместитель руководителя первого отдела по особо важным делам Алексей Кондин.

Во время расследования была проведена экспертиза запись с камер видеонаблюдения. По ее выводам, во время своего заезда Васильев разгонялся до 150 км/ч.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

В своем последнем слове Владимир признал вину в аварии, но отметил, что был трезвым. Также в очередной раз попросил прощения у родных Александра и Виталия.

- Я виноват в этой аварии, но то, что я находился в состоянии опьянения, это не так, и это доказано. В остальном вину признаю. Приношу свои искренние соболезнования. Я признаю, что виноват в аварии, но квалификацию не признаю, - сказал в суде Васильев.

Во время последнего слова Васильев признал вину, но заявил, что машину не угонял и был трезвым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но семьи погибших не простили, и, скорее всего, никогда не простят его. Гражданская жена Виталия Никифорова и вовсе потребовала для Васильева пожизненного срока.

- Наша маленькая дочка по-прежнему ждет, когда папа вернется домой. Я сама все еще не смирилась с мыслью, что его больше нет, - сказала в суде Ирина Алферова. С августа 2019 года Васильев находится в СИЗО № 1 Екатеринбурга. В ходе прений прокурор запросил для него 13 лет лишения свободы по обвинению в угоне и ДТП в состоянии опьянения с двумя погибшими.

Несмотря на резонанс, оглашение прошло в обычном режиме. Можно даже сказать, что нашествие журналистов не сильно взбудоражило других посетителей суда.

За считанные минуты до начала появилась полная уверенность, что семья Васильева окончательно открестилась от младшего сына. Ни мать, ни отец Владимира в суде замечены не были.

Васильев устал от процесса, который длился больше полутора лет Фото: Олег ГАЛИМОВ

По угрюмому виду Васильева можно было понять, как сильно он устал от всего происходящего, от суда, растянувшегося на 1 год и 7 месяцев.

Оглашение приговора началась в 11:16. Владимира Васильева приговорили к 9 годам и 3 месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима.

Также Васильеву запрещено будет работать так, чтобы его деятельность была связана с управлением транспортных средств. Его признали виновным по всем обвинениям.

Родителей Владимира Васильева в суде не было Фото: Олег ГАЛИМОВ

Суд оставил без рассмотрения иск Никиты Фомина на 710 тысяч рублей за разбитую машину. Также суд значительно снизил размер выплат семьям погибших. Отец Виталия Никифорова, Юрий Никифоров подавал иск на 1,8 миллиона рублей, но суд постановил выплатить ему лишь 250 тысяч рублей.

Семье Александра Трушкова Владимир Васильев должен выплатить три миллиона рублей.

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